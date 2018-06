Falta voluntad política en Mérida para dar soluciones: Tina Tuyub

Quiero trabajar para todos, pero primero vamos a atender las necesidades prioritarias de las colonias del sur y las comisarías, que son básicas como la recoja de la basura, la limpieza de los lotes baldíos, luz en las calles, topes, señalización y son cosas que no cuesta mucho solo es falta de voluntad política, expresó la candidata al Ayuntamiento de Mérida por el PRD, Jazmín López Manrique, conocida como “Tina Tuyub”.

“Tenemos que pensar en esas necesidades básicas antes de romper una calle que esta buena y hacer una donde nunca ha habido, son prioridades”, dijo.

En visita a la redacción de La Verdad Yucatán, indico que entre sus propuestas de gobierno está apoyar a la gente con un programa en el que quien tenga que tomar varias rutas de transporte pague un solo boleto y que cueste 10 pesos.

“Como Ayuntamiento si lo podemos como autoridad, tenemos que llegar a un acuerdo con los permisionarios y subrogar ese servicio, el cual solo estaría dirigido en un principio para los adultos mayores, mujeres, niños y estudiantes”, aclaró.

Asimismo, comentó que buscaría implementar el “Transporte Magenta”, un autobús manejado y por y para mujeres y así evitar el maltrato y acoso femenino.

Indicó que también trabajará para acabar con la corrupción que se da en los gobiernos municipales, desde el inspector que acepta o pide mordidas en los comercios, los malos empleados que por complicidad, incapacidad ocupan una plaza y que no tienen la capacidad laboral, hasta los niveles más altos donde se dan los moches y las empresas fantasmas, donde se roban el dinero del pueblo.

Señaló que el problema del ambulante no es desaparecer esas fuentes de trabajo, cuando los grandes comercios tradicionales en Yucatán iniciaron de esa forma, “por eso les darías un plazo para que junto con las cámaras empresariales, capacitarlos y créditos para que se vuelva formales”.

Por último, indicó que se siente muy contenta por todo el cariño que le han manifestado en todos sus recorridos y presentaciones teatrales que hace en las colonias.

“Ha sido muy gratificante, la gente que me quiere, me ofrecen su casa, gente muy humilde y eso me halaga mucho, porque no le pasa lo mismo a los otros candidatos, al contrario la gente se guarda cuando pasan por su casa”, señaló

Reconoció que cuando recorre las colonias la gente le habla del hartazgo y falta de esperanza con los políticos de hay, y que por esa razón muchos no sienten que su voto sirva, “porque los políticos hacen lo que quieren, y por eso tenemos el reto de recuperen la confianza y que la gente salga a votar”.

_Verónica Camacho