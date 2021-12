Falta impulso para industria del vino en Yucatán

Por su clima, Yucatán no es un estado en donde se pueda producir vino, sin embargo, el gusto culinario de su gente, su ubicación geográfica y sus platillos, lo han vuelto un estado de gran consumo y distribución vinícola, reveló la sommelier profesional Harumi Cosau, quien en entrevista con La Verdad Noticias, llamó a ver esta industria como una oportunidad de negocios y turismo gastronómico.

¿Cuál es la situación del tema del vino en Yucatán?

En la parte de los vinos nos hace falta un impulso, tuvimos un auge muy grande durante el 2018 y 2019, pero con la llegada de la pandemia, en la que enfrentamos una ley seca en Yucatán, la cultura del vino se fue para abajo.

¿Qué le hace falta para volver a reactivar este gusto?

Nos hace falta un poquito más de instrucción, a lo mejor dar un poquito más de talleres, porque Mérida es una ciudad que ya está lista, porque la gente está muy interesada en el tema del vino, pero no tenemos suficiente oferta de vinos, nos hace falta cantidad.

Además de la receta, ¿qué se necesita para producir vino?

Necesitamos una muy buena condición climática que no tenemos en Mérida ni en Yucatán, hay personas de aquí que están etiquetando vino, pero no se hace acá porque se requiere de una condición climática específica, de estaciones del año bien marcadas, mucho sol, mucho frío, la tierra es muy importante y tenemos zonas específicas como el norte con Ensenada, el centro con Querétaro, incluso Puebla y Zacatecas que ya están haciendo producciones importantes.

¿Cuál es el papel de Yucatán en el tema de la industria vinícola?

Yucatán no es como tal un productor, sin embargo, sí es un potencial comprador y en eso Mérida se perfilaba para ser el punto donde las vinícolas iban a establecerse para distribuir sus productos a toda la Península. Esperamos todavía que este proyecto se pueda retomar, porque por suerte yo tengo contacto con importantes marcas y empresarios que me comentan que Mérida es el lugar a donde quieren llegar.

¿En qué posición se encuentra el vino mexicano contra el resto de los vinos?

El vino que se produce en México está posicionado como uno de los mejores vinos del mundo, la Casa Cielo, que tiene uno de sus socios yucatecos, es multi ganadora de premios, un gran orgullo, porque nuestros vinos mexicanos son buscados en distintos países, lo que también hace que tengan un costo un poco más alto, si lo comparamos con otros vinos como el español.

A mucha gente no le gusta el vino por su sabor ¿con qué comenzar?

A las personas que no han tomado vino nunca, les recomiendo que no le tengan miedo. Que se tomen un vino lambrusco, es un gran aperturador. Después de eso podemos pasar a vinos de estilo tempranillo, después subiendo poco a poco, porque no solamente tenemos vino tinto y no solamente el tinto es vino, tenemos vinos rosados y vinos espumosos.

