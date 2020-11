Falso sacerdote de Mérida ofrece 'pan francés' para comulgar

Un falso sacerdote ofreció una misa en la que dio una “absolución general” de los pecados e invitó a los presentes a comulgar con trozos de pan francés.

La supuesta eucaristía tuvo lugar en un domicilio particular de la colonia Sambulá de Mérida donde un grupo de personas se reunieron para escuchar la misa.

El hombre realizó un evento similar a una misa en un domicilio particular de Mérida, de acuerdo con la denuncia en redes sociales

En un video corto grabado por alguno de los asistentes a la misa se puede ver a un sujeto vestido con una sotana blanca frente a un mesa en la cual hay un plato con lo que aparenta ser rebanadas de pan común.

En un momento dado, interrumpe el sermón y pregunta porque no quieren comulgar ante lo cual una de las asistentes responde: “que porque no se ha confesado”.

En esos instantes el 'padre' levanta las manos y dice que da la absolución a todos para que todos puedan comulgar.

Hizo comulgar con trozos de pan francés

“Me han informado que la persona que aparece en las fotos que les comparto celebró una supuesta “misa” el lunes 16 de noviembre en un domicilio particular del territorio de San José Obrero consagrando rodajas pequeñas de pan francés asemejando hostias y distribuyendo la “comunión” entre los participantes de la falsa celebración eucarística”, asegura un persona identificada como Carlos Puc en redes sociales.

El supuesto padre levanta ambas manos y ofrece a los asistentes la absolución de sus pecados

Además, informó que para que todos puedan recibir la supuesta “comunión eucarística” impartió la absolución general de los pecados, por lo que invitó a no dejarse engañar.

“Les informo que esta persona no es sacerdote y toda acción litúrgica que realice no es válida, no se dejen ni engañar, ni embaucar, ni les vean la cara de ignorancia por esos falsos sacerdotes que, al parecer, comienzan a ser una plaga en nuestro decanato” indicó.

Aunque la Arquidiócesis de Yucatán no se han pronunciado al respecto, se sabe que no es el primer supuesto sacerdote que surge.

En algunos casos pasados en los que ha informado La Verdad Noticias, se han dado a conocer falsos sacerdotes dedicados a la estafa y al engaño.

Proliferan los falsos sacerdotes en Yucatán

En 2018 fueron desenmascarados Ezequiel Jesús Ruiz Escamilla, quien decía pertenecer a una «Iglesia Católica Ecuménica de la Diversidad» cuya apariencia física del sacerdote es muy similar a la de la persona que ofició la misa en Sambulá.

Y el otro es José Luciano Vera Chamy, quien dice pertenecer a la Congregación Sacerdotal Católica Santa Trinidad A. R., inexistente también en la Arquidiócesis de Yucatán.

Durante la pasada Semana Santa un supuesto padre impartió las cenizas a los asistentes a la Plaza Grande

Otro caso denunciado por los propios fieles, fue el de un supuesto sacerdote que durante la Semana Santa de 2019, se dedicó a impartir las cenizas a los asistentes de la Plaza Grande.

Algunos de estos supuestos religiosos celebran misas, bautizos, primeras comuniones, confirmaciones y hasta bodas, en domicilios particulares o en recintos cerrados que no son iglesias.

Dichos servicios religiosos tienen diversos costos y se han ofertado en Mérida, Hunucmá, Tizimín, entre otros municipios de Yucatán.