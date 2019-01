Fallece su mascota por pirotecnia

Los perros y gatos, durante las fiestas decembrinas, sufren ante los estruendos de los fuegos artificiales; ayer, en el cierre del año, la mascota de una usuaria de Facebook, falleció y, por ello, lo hizo público en dicha red social.

Suley R.R, anoche comentó en el grupo "Vecinos de Cd. Caucel Oficial" que su perro, al parecer un pitbull, murió de un infarto, debido a los ruidos que provocan las "bombitas".

"Por eso odio las malditas bombitas acaba de morir mi perrito de un infarto", fue lo que publicó la dueña del animal, quien recibió cientos de mensajes por parte de los vecinos de dicho complejo habitacional.

Entre ellos, Morenitta AG, le comentó: "Así mis hijos brinquen, lloren hagan berrinche no les compro pirotecnia... Amo a mis perros y lamento la perdida de este perrito personas irresponsables que coraje, metanles pirotecnia en el culo para que sientan" (Sic).

Por su parte, Glemy Canché dijo que: "Lamento mucho tu perdía, yo estoy en contra de la pirotécnia no Sólo por los animales si no en GENERAL por los autistas por los que no tiene todas sus extremidades a causa de ello. �� en memoria de tu perrito tu fomenta a los tuyos a no usarla. Lo siento mucho vecina ��", (Sic).