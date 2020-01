Fallece en la ciudad de Mérida el catedrático y músico, Rafael Escalante Torres

Gran pesar causó el deceso del Doctor en Educación Superior, Rafael Humberto Escalante Torres, egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán y catedrático del Instituto tecnológico de Mérida, quien recientemente compartió un trabajo de investigación en conocimientos y actitudes hacia la sexualidad de jóvenes con discapacidad auditiva.

El profesor Rafael Escalante Torres, fue un distinguido catedrático y psicólogo, que además fué uno de los iniciadores en la práctica del Yoga y del vegetarianismo en la capital de Yucatán, así como fundador de la Universidad José Martí de Latinoamérica Campus Mérida.

La muerte del Doctor Rafael Escalante, fundador de Polilla Blues Band, impactó en la escena local.

Su inquietud por disfrutar lo mejor de la música, lo llevó a formar parte de los integrantes del añorado programa de radio “Club Amigos del Rock”, donde fue bautizado con el mote del “Psicólogo del Rock”. Siendo un gran coleccionista y conocedor del tema, compartió con roqueros de diferentes generaciones su conocimientos, hasta que a finales de la década de los ochentas, el espacio que conducía don Mario Chacón, culminó su ciclo.

Rafael Escalante era también músico, uno de los principales promotores e integrantes del grupo de rock conformado por maestros del Instituto Tecnológico de Mérida, además de ser el fundador de Polilla Blues Band, la cual integró con dos miembros de la Fuente del Poder, Miguel Barrera en el bajo y Jorge Cervera en la batería, además de Vinnie Luis en guitarra, y Germán Muñoz en voz, con quienes participó en el Festival de Blues del Caribe celebrado en Cancún en el año 2016.

A través de las redes sociales, principalmente el Facebook, decenas de personas manifestaron su pesar por el deceso del doctor Escalante.

Uno de los sueños del profesor Escalante era dar vida a una agrupación que rescatará el sonido clásico del blues tradicional, aquel que era interpretado por los pioneros de este género del que surgió el rock, estamos hablando de figuras de la talla de Little Walter, Sony Boy Williamson, Elmore James, Mudy Waters, Willie Dixon y otros más, lo que finalmente logró al dar vida a Polilla Blues Band.

Fue velado en la Funeraria Latinoamericana Recinto Funeral, donde su viuda recibió el pésame de músicos como Iván Martínez (bajista de Censurado), Jorge Cervera (Polilla Blues Band), Héctor “Sensei” Hernández (guitarrista de Say Band New Blood), Vinnie Luis (guitarrista de Los Similares), Rafael Molina (guitarrista de Back in Time), Vicente Rivera Coronado (compañero del grupo de rock de maestros del ITM), así como el escritor y director de 69 Opichén Radio, Rigel Solís.

El Doctor Rafael Escalante y el bajista Miguel Barrera.

Jorge Cervera dijo acerca de su amigo que este era una persona valiosa que mucho aportó y que logró cultivar una gran cantidad de amigos, mismos que hoy nos sentimos muy tristes por su pronta partida a otro plano. Rach gustaba y practicaba mucho el filosofar y en la llamada que recibí de él hace 15 días, notaba un relax, una calma muy espiritual en sus palabras, como asumiendo que se acercaba su momento de trascender, lo que, tristemente, aconteció este domingo 26 de enero, y nos dejó consternados a muchos de los que lo conocimos”.

Descanse en paz.

Ricardo D. Pat