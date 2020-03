Fábrica de semillas devasta y saquea agua en Tizimín

Hacia finales del 2017 se anunciaba con bombo y platillo el arranque de operaciones de las empresas agroindustriales EnerAll y Cargill, en tierras de Yucatán, las cuales se unieron en una inversión de 140 millones de pesos, concretamente en el municipio de Tizimín para instalar una planta productora de semillas de maíz, trigo y soya que abastecería a Grupo Crío, Grupo Porcícola Mexicano, Proteínas y Oleicos, Maseca, Bachoco, Malta, Buenaventura y Purina, entre otras industrias.

En esas fechas tanto el presidente de Cargill México, Marcelo Martins, como el socio fundador de EnerAll, Alfonso Romo Garza destacaron que la planta procesadora tendría la capacidad inicial de almacenar 50 mil toneladas métricas, principalmente de semillas de maíz blanco y amarillo, así como soya y sorgo.

La producción de los granos provendría de alrededor de 15 mil hectáreas por año de suelos en el oriente de Yucatán, que anteriormente eran utilizados para la ganadería y la agricultura extensiva, es decir que estaban cubiertas con pasturas y selvas.

La meta para los años siguientes, de acuerdo con lo citado por los hombres de negocios, es incrementar la capacidad de almacenamiento hasta en 130 mil toneladas métricas de graneles agrícolas

Romo Garza, resaltó que con este ambicioso proyecto, Yucatán se encaminaba a convertirse en uno de los más importantes graneros de todo el país, mediante la revolución de las formas de siembra y recolección por hectárea en forma masiva ocasionada a su vez por la demanda ante el del incremento de la producción de cerdo, pavo, pollo y huevo en Yucatán.

Sin embargo a más de dos años de distancia, los prometidos beneficios como la generación de empleo y la reposición de las áreas verdes devastadas para la instalación de la planta industrial se han quedado solo en promesas, aunque ahora se sabe que el proyecto más que beneficios ha traído ruina, deforestación y malestar entre las poblaciones cercanas al sitio conocido como rancho Asideros en Tizimín donde no solo se devastó una importante área de pastizales y selvas sino que se han afectado los cuerpos de agua conocidos acá como cenotes.

“Transitar a una producción agroecológica e impulsar el manejo sustentable de los territorios por parte de las comunidades que los habitan no sólo generará oportunidades de desarrollo para las economías locales, sino que además mejorará la calidad del aire que respiramos, la calidad de los alimentos que consumimos, aumentará la provisión de agua, reducirá las emisiones de los gases que están provocando el cambio climático, revertirá la degradación del suelo, reducirá las amenazas que hoy enfrentan los polinizadores y asegurará que las futuras generaciones también tendrán un patrimonio natural para su uso y disfrute”, afirmó Sergio Madrid, director del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, quien mantiene una clara postura en contra de la producción masificada de semillas, granos y alimentos.

El Departamento de Manejo de Sistemas Kársticos no sólo determinó que hubo daños al cenote, sino deforestación de especies de árboles como el chaká, el jabín, el yaxché, el koopó y el tsalam, así como contaminación del agua por fertilizantes y pesticidas. “El cenote recibe escorrentías originadas por el riego, lo cual origina que también se depositen sustancias químicas utilizadas en los cultivos”.

En abril de 2018 se tuvo la primera noticia de las afectaciones ambientales y a la biodiversidad que EnerAll y Cargill, estaban provocando por lo que personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se vio obligado por la presión social a inspeccionar el sitio y llevar a cabo la clausura temporal del Rancho “Asideros” en Tizimín.

Sin contar con la autorización correspondiente para tal efecto” confirmaría la dependencia federal, en los tiempos que aún gobernaba en el estado y el país el PRI.

En el sitio de acuerdo a la versión del personal de la dependencia se detectó la realización de actividades agropecuarias que contaban con la autorización en materia de impacto ambiental, pero también se registró la afectación y modificación de un cuerpo de agua natural o cenote, sin que se contara con la autorización federal para tal efecto.

El pasado 3 de marzo fue el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien consultado al respecto de los problemas ambientales provocados por EnerAll y Cargill, dijo: “Vamos a pedirle a la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) que haga la investigación y también a la Secretaría de la Función Pública.

Sin embargo casi al momento el ejecutivo federal exoneró a su jefe de gabinete Romo Garza al mencionar que él (Alfonso Romo) ya no está en eso. Y va a investigar la Secretaría del Medio Ambiente.

Yo confirmo que ahora hemos avanzado tanto, y esto se debe a la Cuarta Transformación, que hay un buen escrutinio público, lo que no hacían los medios antes, porque si todo eso sucedió, ¿por qué hasta ahora se está denunciando?, dijo López Obrador.

Y agregó, “Qué bueno, ¿eh?, que esto esté sucediendo, además hasta me ayuda a terminar de convencer a Alfonso Romo, que lo estimo mucho y que lo considero una gente de bien, me ayuda a convencerlo, porque él dudaba acerca de la actitud de los conservadores, no me creía.