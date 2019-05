FOTOS: Niños y adultos del sur de Mérida viven en extrema pobreza y en condiciones inhumanas

FOTOS: Paracaidistas del sur de Mérida viven en condiciones inhumanas.

En el sur de Mérida existe un terreno que el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) ha denominado como “La Cuchilla”, un asentamiento irregular donde viven 13 familias. Entre ellas está una pareja de ancianos conformada por don Miguel Arcángel Ek Pech y su mujer, que en el tramo final de su vida buscan tener certeza jurídica en el lugar donde viven.

Los niños de esta zona de Mérida viven en condiciones inhumanas.

Durante los últimos cinco años, tanto la pareja como las otras 12 familias han vivido con el temor de ser desalojados de los terrenos donde han construido humildes casas de madera, láminas, lonas y cualquier otro material que sostengan las estructuras que se han visto afectadas considerablemente por las lluvias, sobre todo la de principio de mes.

Por este temor, aunado a las condiciones inhumanas en las que viven, debido a que carecen de servicios de agua potable y luz eléctrica, don Miguel comenta que han solicitado en reiteradas ocasiones la regularización de los terrenos al IVEY, ya que la certeza jurídica sería el primer paso para poder acceder a los programas sociales y así mejorar su calidad de vida.

Cada que llueve las casas terminan inundadas.

Sin embargo, sus peticiones se han quedado en documentos escritos a mano y selladas de recibido por varias dependencias estatales y municipales. “Hemos ido (con el IVEY), pero nunca nos atiende el director. El subdirector nos ha atendido dos veces, pero nos han dado largas con el tema”, menciona Bárbara Uh Uitz, madre soltera de tres hijos.

Los "paracaidistas" creen que sus peticiones han sido archivadas por el gobierno.

De acuerdo con don Miguel Arcángel, la zona en la que viven, ubicada en la calle 100 por 179 y 179 A de San Antonio Xluch III, es parte de un terreno que fue regularizado por partes, ya que durante la pasada administración estatal, un sector obtuvo la certeza jurídica luego de varios bloqueos y plantones en el área, algo que no han querido realizar.

Don Miguel Arcángel y su mujer quieren regularizar su terreno en el sur de Mérida.

Sin embargo, el anciano menciona que la marginación y las condiciones deplorables en las que viven las más de 50 personas, los ha orillado a dar a conocer su caso, sobre todo porque desean que la calidad de vida de los niños que allá viven mejore, algo que sucederá una vez el IVEY les resuelva su petición.

Carencias sociales

Aunque a simple vista pareciera que la vecindad de “paracaidistas” está en una zona con todos los servicios básicos, la realidad es otra. De las 13 familias, cuatro no cuentan con luz eléctrica, por lo que deben prender velas para poder iluminar su casa por las noches, mientras que el resto de las viviendas obtienen energía de un poste de luz, aunque las apagones son constantes.

Algunas casas se están cayendo debido a la falta de apoyos.

Respecto al agua, las amas de casa comentaron que deben recurrir a sus vecinos para llenar sus cubetas y tambos, y cuando no los pueden apoyar, deben buscar en dónde conseguir el vital líquido y acarrearlo hasta donde viven, ya que la Junta de Alcantarillado de Agua Potable (Japay) les ha dicho que no pueden darles el servicio por no tener una dirección física.

Algunas viviendas no cuentan con luz eléctrica y ninguna tiene agua potable.

Asimismo, mencionaron que cada que llueve es un problema, en primera porque el agua de la lluvia se filtra por los techos de lámina, lo que los obliga a colocar cubetas, y en segunda porque al estar en un terreno a desnivel, las inundaciones son inevitables. “Uno ni siquiera puede dormir porque el agua entra a la casa”, explica una señora que omitió su nombre.

Desesperados

“Sólo queremos una casa digna”, fueron las palabras de una mujer embarazada que habló por todos los que viven en la vecindad, quienes piden la intervención del gobernador Mauricio Vila Dosal para regularizar los terrenos que habitan, ya que al ir al Ayuntamiento de Mérida a solicitar láminas, les pidieron comprobantes de domicilio para poder dárselas, algo que no tienen.

Madres de familia quieren acceder a apoyos para mejorar la calidad de vida de sus hijos.

“Pedimos ayuda sobre todo por los niños, ya que al no haber agua tenemos miedo que se deshidraten o que se nos sigan enfermando por las madrugadas, ya que cuando llueve debemos levantarlos porque el agua entra y al estar calurosos, muchas veces se nos han enfermado”, comentó otra ama de casa.