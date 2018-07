Extraña neblina invade las playas de Yucatán

El clima de la costa de Yucatán ha sido perfecto para cientos de familias yucatecas que acudieron a disfrutar de las playas más populares del estado.

A pesar de esto, en los puertos de Yucatán Chabihau y de Telchac han presentado diversas actividades climáticas atípicas como intensa neblina al medio día.

Es de mencionar de habitantes de la zona indicaron que desde Chabihau y hasta Telchac Puerto se pudo a preciar este fenómeno que llenó de neblina las playas al medio día.

“Nunca había visto esto, me dio miedo; pero nadie me nos dijo nada. Es raro, pero me imagino que al calor y la humedad han provocado esto”. Refirió la señora Rita Güemez.

Por otra parte, es de destacar que autoridades no indicaron o señalaron si existe alguna contingencia o afectación a los visitantes; pero este fenómeno alerto a cientos de bañistas que se toparon con este fenómeno natural atípico en la zona costera de Yucatán.