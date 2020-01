Extraña muerte en Mérida; tenía novia, trabajo, no tenía deudas, pero se suicidó

Tal parece que la desconcertante muerte de un joven de la comisaría de Chablekal, al norte de Mérida, se ha registrado como el primer el suicidio de éste 2020, así lo informaron autoridades de Yucatán.

El joven, quien aparentemente no estaba peleado con la vida y que tenía muchos motivos para vivirla, fue encontrado ahorcado ayer sábado por la mañana en un predio de la comunidad ya mencionada.

El joven se suicidó dentro de su domicilio al norte de Mérida, según autoridades.

Fue su novia quien realizó el macabro hallazgo cuando fue a verlo a las 05:45 horas al predio en el que vivía, ubicado sobre la calle 21 entre 12 y 14; al entrar a la casa, vio que su prometido estaba ahorcado.

JOVEN SIN PROBLEMAS Y UNA VIDA POR DELANTE

El suicida fue identificado como Luis David “C”., de 25 años de edad, y de acuerdo con lo que se sabe, el hombre no tomaba, no tenía deudas y era honrado y trabajador, por lo que no se explican su muerte.

El cadáver del joven suicida lo encontró su novia al norte de Mérida.

La última vez que fue visto con vida fue el viernes pasado a medianoche, pero durante el silencio atroz de la madrugada, el joven decidió quitarse la vida sin que se conocieran los motivos de la trágica decisión.

Tras encontrarlo muerto, su novia y sus familiares llamaron a los servicios de emergencia y al lugar arribaron patrullas de la SSP, para después darle paso al Semefo, quien se encargó de levantar el cadáver.

