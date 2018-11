Extorsionan en Mérida a mujeres para no subir fotografías íntimas.

En Mérida y otras ciudades de la Península de Yucatán, de nueva cuenta las mujeres están siendo víctimas de la pornovenganza y extorsión por medio de una página web que, en años anteriores, había sido cerrada y que ahora volvió “recargada”, como los administradores mencionan.

Anteayer, una usuaria de las redes sociales de Mérida, compartió que es una de las víctimas de dicha problemática que se ha venido desarrollado en los últimos meses, aunque afirmó que también fue una de las miles de jóvenes afectadas en el pasado en la Península de Yucatán, pues es de recordar que el sitio pornográfico también tenía material fotográfico y multimedia de mujeres de Quintana Roo y Campeche.

“Les cuento un poco... hace unos años me vi en una situación bastante desagradable, donde una persona por motivos que desconozco compartió fotos de una chica y la hizo pasar por mí”, escribió en una publicación titulada “Pongámosle un alto a la pornovenganza en Yucatán”, donde igual revela que en ese momento, para quitar las fotografías, le pedían un monto de cuatro mil pesos, algo que no realizó debido a que no era ella la de las imágenes.

Ante ello, mencionó que acudió a las autoridades de justicia, ubicadas en Mérida, para realizar una denuncia por robo de identidad, pues la joven de esas imágenes no era ella, y esto (a lo que llamó chantaje), no procedió, aunque las imágenes ya estaban en el portal.

Recientemente le volvió a ocurrir lo mismo. De acuerdo con la afectada, le llegó un mensaje avisándole que subirían esas mismas fotos y para no hacerlo le ofrecían un “trato”, el cual no especificó si se trataba de dinero en efectivo como la vez pasada o de otra cosa.

Ante ello, expresó que: “Me da impotencia y coraje lo que hacen algunas personas solamente por manchar a alguien, y digo esta palabra ya que considero que la gente allegada a mí sabe que yo no me tomaría ese tipo de fotografías o haría para perjudicar mi imagen”.

La joven pidió que le ayuden compartiendo su llamado y que la sociedad se una en contra de las personas que administran la página, donde unos sujetos, al parecer, se hacen llamar “Morty” y “Tomy”, apodos sacados, presuntamente, de la serie “Rick & Morty”.

Mujeres están siendo extorsionadas en Mérida.

El extorsionador le envió a la joven afectada un mensaje a través de un inbox, y en él decía que era el dueño de la página más famosa de “packs” de Yucatán: packsmexico.com y que tenía uno de ella. Le advertía que en caso de ignorarlo, subiría sus fotos íntimas. Además de que le adjuntó una prueba con el material subido al portal.

Hasta el momento, la página web tiene material fotográfico y multimedia sin consentimiento de 58 jóvenes de la Península de Yucatán, mientras la policía correspondiente aún no ha dado con los responsables. Es de mencionar que el portal indica que está dedicada a la distribución de fotografías que mandan anónimamente; y que es una organización establecida en más de 50 ciudades y 20 estados de la República Mexicana y de Estados Unidos.

La mayoría de ellas, cerca de 44, viven en Mérida y estudian en diferentes universidades; las demás son de otros municipios, así como de estados como de las entidades antes mencionadas.