Extorsionadores no afectan a empresarios yucatecos

Empresarios yucatecos no son afectados por extorsionadores, gracias a los talleres informativos

Socios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida han registrado hasta cuatro casos de extorsión telefónica, los cuales han sido tratados adecuadamente debido a los talleres de orientación sobre cómo actuar y qué hacer, impartidos por la Secretaría de Seguridad Pública, señaló el presidente de la Cámara, Juan José Abraham Daguer. Mencionó que los casos de extorsión telefónica son cíclicos, pero se incrementan en la temporada de vacaciones a sabiendas de que la gente cuenta con más recursos. Precisó que las llamadas de extorsión no afectan a Yucatán, pues en estos casos son llamadas telefónicas focalizadas a negocios que no trascienden y no afectan a los turistas.Indicó que lo que sí recae en un problema para el turismo nacional es la inseguridad, tales como las balaceras, secuestros, asaltos a transportes públicos y atentados de ese tipo, ocurridos en otros estados del país. El robo a vehículos con violencia y los casos de extorsiones telefónicas en la entidad repercute en el ánimo de los comercios y la sociedad en general y es por ello que debe de combatirse. Indicó que el robo a vehículos con violencia sí afecta en las rutas, las carreteras. Vemos que en otras partes del centro del país hay mucho robo a tráiler y vehículos de reparto. Esta situación encarece el sistema, complica la logística y afecta la percepción de los negocios. Indicó que cualquier tipo de delito es lamentable, condenable y debemos de evitarlo tomando las medidas como sociedad.