Exponen a mujer por rentar departamento en Mérida y provocar destrozos

A través de redes sociales expusieron a una mujer por provocar destrozos en un departamento que rentó en Mérida.

Los dueños del lugar aseguran que una mujer identificada como Lorely A. rentó una propiedad ubicada en Ciudad Caucel y dejó varios daños en el lugar.

Los quejosos manifestaron que la publicación la hicieron con la intención de alertar a los vecinos y evitar que caigan en el engaño de la mujer, ya que rentó la vivienda hace unos meses y pese al contrató, incumplió con las cláusulas.

Según manifiesta la denuncia ciudadana, la mujer presuntamente es muy problemática y los vecinos se quejaron e incluso tuvieron que llamar a la policía.

Finalmente los afectados compartieron una fotografía del INE de la mujer en cuestión, así como varias fotografías donde se pueden ver los daños de la vivienda, siendo que el baño de la propiedad tenía prácticamente el lavabo arrancado.

En algunas paredes se puede ver huecos y pintas donde se lee ‘puto culero’.

Por si fuera poco esta situación, presuntamente la mujer amenazó a los dueños del predio.

‘Prácticamente los destruyó y aún así me amenazó que no se con quien me metí’.