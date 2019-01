Explotación laboral en empresa alemana ubicada en Mérida

Trabajadores de una empresa alemana radicada en Mérida, denuncian quejas como explotación laboral, al tener que realizar horas extras obligatorias sin que les paguen, conductas hostiles por parte de supervisores que exigen sacar producción “imposible” durante las jornadas, personal extranjero superior al local, trato preferencial a los alemanes sobre los empleados locales y que la comida que sirven como “gratis” se encuentra en mal estado.

Estas son algunas referencias de la empresa alemana que llegó a Yucatán en 2017, con la promesa de abrir dos mil empleos directos y 10 mil indirectos al momento de iniciar operaciones.

El problema se da en la planta Uno, que es donde los empleados acusan a la empresa Leoni de “explotación laboral”, ya que por varios periodos de tiempo obligan al personal a trabajar horas extras que violan La Ley General de trabajo, pues hay empleados que tienen jornadas de hasta 12 horas seguidas.

Varios empleados han acusado vivir violencia laboral

Con base en la Ley General del Trabajo en su Artículo 61, señala que la duración máxima de la jornada será: ocho horas la diurna, siete la nocturna y siete horas y media la mixta.

En el Artículo 66, se estipular que podrá también prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias, sin exceder nunca de tres horas diarias ni de tres veces en una semana.

Asimismo, en el Artículo 67, explica que las horas de trabajo a que se refiere el artículo 65, se retribuirán con una cantidad igual a la que corresponda a cada una de las horas de la jornada. Las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un 100% más del salario que corresponda a las horas de la jornada.

Hay irregularidades en los pagos

En el Artículo 68 se establece que los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido de este capítulo.

“No solo trabajamos tiempo extra; hay trato inhumano, nos exigen sacar producción en días que normalmente deberían salir durante el transcurso de la semana”, comentó un empleado de la planta que omitió su nombre por miedo a ser despedido.

Esta no es la primera vez que empleados se quejan del trato injusto y sobre la “explotación laboral” que viven, sin embargo hasta ahora las autoridades de la empresa radicada en Mérida no han hecho nada para corregir la situación.

Ante las constantes quejas, el equipo de esta casa editorial se dio a la tarea de investigar y se pudo comprobar que la molestia es generalizada por empleados de diversas áreas de la empresa ubicada fuera del periferico de Mérida.

Entre lo que se pudo saber es que niegan los bonos de productividad, los cuales se dan al alcanzar cierta meta de producción, sin embargo en consecutivas ocasiones no son pagadas.

Al realizar un sondeo entre los empleados se pudo saber que al momento de solicitar trabajo en la planta Uno, ubicada en Héroes en Mérida, se les prometen buenas condiciones de trabajo y buen sueldo.

“Todas las prestaciones, seguridad laboral y buen sueldo fue lo que dijeron cuando me contrataron y el día de hoy no cumplen con el sueldo, los operadores al iniciar ganan 905 pesos semanales; luego del primer mes alcanzan 1,012 pesos; a los tres meses 1,126 pesos y a los seis meses 1,200, según la información que nos da recursos humanos”, comentó un empleado de la planta.

Otro empleado dijo:

“Llevo 4 meses allí y de lo prometido no han cumplido, además no nos dan equipo de protección, apenas nos acaban de decir que nos darán botas y mascarillas para cuidarnos de los olores”.

Empleados informan que han visto cómo despiden a quienes exigen sus derechos laborales sin liquidación alguna, por lo que prefieren no revelar su identidad.

Los finiquitos son un problema constante

La empresa es una fábrica dedicada a la manufactura de arneses eléctricos y cables para su aplicación en la industria automotriz, que ya cuenta con la primera de sus dos fases en operación en Yucatán; en una superficie de siete mil metros cuadrados, establecieron su segunda planta en periférico de Mérida, donde se generan 200 empleos en diferentes áreas operativas y administrativas.

Actualmente se conforma en un 40 por ciento por profesionistas e ingenieros automotrices, mientras que el 60 restante en obreros, de los cuales según la empresa serian de Yucatán.

“Aquí nos maltratan cuando algo sale mal, dicen que no sabemos trabajar y ha habido casos que nos suspenden como sanción, pero más bien creo que es para poder descontarnos el día”, revela un empleado.

La empresa abrió sus puertas en Mérida desde diciembre del 2017 con su primera planta y su segunda acaba de iniciar operaciones a finales del 2018; hasta el día de hoy su plantilla real de empleados consta en su mayoría de extranjeros y personal de otras partes de la República.

Inicialmente su director José Conceicao había dicho que venían a dar buenos trabajos a Yucatán, sin embargo los hechos revelan lo contrario.

Los extranjeros que forman parte de la plantilla de la empresa son, según mencionaron los trabajadores, son de Alemania, Ucrania, Hungría, Brasil y Paraguay además de personas de otros estados de la República como son de Durango, Hermosillo y Sonora.

Este personal supera a los trabajadores locales los cuales ya forman parte de una minoría.

Dicha empresa maneja diversos horarios para sus obreros, de 7 am a 3 de la tarde el primer turno y de 3 a 9 de la noche, pero recientemente estos horarios cambiaron de 7 am a 5 pm y un turno nocturno de 9 a 7am, según versiones de empleados, estos fueron abiertos para no pagar horas extras.

Empleados comentan que les dan media hora para comer en las instalaciones de la empresa, pues hasta ahora es lo único que si han cumplido, sin embargo la comida muchas veces está en mal estado o cruda.

Dicha empresa radicada en Mérida le trabaja a 3 marcas: General Motors, Volvo y en la planta 2 BMW. El producto finalizado es enviado al estado de San Luis Potosí para su implementación en las conexiones eléctricas que forman parte de la estructura de los vehículos ensamblados por uno de los diversos clientes de la empresa.

Por su parte al ser entrevistado el secretario de Fomento Económico y Trabajo, Ernesto Herrera Novelo, comentó no esta enterado de la situación que atraviesan los empleados, pues efectivamente la empresa, dijo apoyaría dando empleo en Yucatán y una mejora para el estado, “creo que habría que investigar si lo esta cumpliendo y de no ser así tomar las medidas necesarias para que nadie salga mal y todos seamos beneficiados”.

Cabe mencionar que hasta momento el director de la planta no ha dado declaración alguna al respecto, pese a que se le buscó en varias ocasiones.