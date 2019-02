Exigen solución a problemas de fraudes y despojos en Yucatán

Cerca de mil personas de diversos municipios de Yucatán, con pancartas y lonas caminaron desde el parque Santiago hasta la Plaza Grande de Mérida para manifestar diversas problemáticas, entre ellas, fraudes y despojos de tierras.

Fue poco después de las cuatro de la tarde cuando comenzaron a reunirse en el sitio, donde en el piso escribieron con tiza de colores sus quejas, las cuales llevan muchos años sin resolverse.

A esta convocatoria, que se dio a conocer días pasados por el Frente Amplio Social Unitario (FASU), la Unión Nacional de trabajadores y el Encuentro Nacional de Dirigentes de Organizaciones Sindicales, Campesinas y de la Sociedad Civil, respondieron 20 organizaciones.

Se unen a la lucha por sus derechos

Algunas de ellas, fueron el Sindicato de Telefonistas de la República de México Sección 29, el Colectivo de Artistas de Patio Central, la Unión Nacional de Mujeres Indígenas y Campesinas, el Movimiento por la Movilidad en Mérida, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, el Barzón, la fuerza IMSS Yucatán, entre otras.

Enrique Pérez Polanco, indicó que a nivel nacional, es un llamado que hace el FASU, que está integrado principalmente por organizaciones políticas, campesinas y sindicales, para exigir de manera ciudadana que se continúe con el cambio de régimen político, que se abandone las políticas neoliberales, las cuales están destruyendo al país, y los saqueos de recursos naturales.

“Nosotros que somos FASU Yucatán, hemos abordado diferentes problemáticas locales como los problemas de Kinchil, la maquiladora Alabama, los problemas de campesinos, culturales, laborales y sindicales; entonces lo que estamos haciendo es visibilizar e invitar a todos los sectores de la sociedad a sumarse a la marcha que originalmente está enfocada a defender y promulgar los derechos laborales que trastocan otras cosas como el transporte público, la alimentación, la ecología; es una fiesta de la ciudadanía”, expresó el activista con la bandera de México en la mano.

Indicó que la situación en el Estado es grave en todos los sentidos, ya que “estamos saliendo de un régimen priísta que no operaba bien, pero creo que, de manera particular, lo que más me interesa es que discutamos el tema de la ecología, de las granjas porcícolas, de la contaminación del manto freático con agroquímicos, los cuales están en nuestra comida y en el agua purificada, nos estamos matando”.

Durante el mitin que realizaron en las puertas del Palacio Municipal de Mérida, los inconformes indicaron que ellos cuentan con propuestas para realizar la senda de desarrollo económico por medio del rescate del campo y de una nueva política industrial, sustentada en la innovación y el desarrollo científico, cultural y tecnológico.

Igual señalaron que el diálogo y el consenso con la sociedad son fundamentales para hacer realidad los cambios que los trabajadores requieren.

Ante esto último, un participante que tenía sostenido un cartelón que decía: “Izamal presente para pedir justicia y cárcel para los ex comisarios”, señaló que muchos de sus compañeros ya no cuentan con sus terrenos ejidales, pues fueron vendidos a personas que son de otro Estado.

Indicó que en dicho municipio, son aproximadamente dos mil ejidatarios y que varios fueron defraudados por Carlos Ojeda Torres, alias “Zobec”, y Jorge Lugo. Según, el primero vendió cenotes, incluso, una desfibradora que les pertenece y ahora es dueño de cientos de hectáreas; y el segundo, lo acusan de enriquecerse también vendiendo las tierras ejidales en común acuerdo con el visitador agrario.

Quienes también expusieron su problemática fueron los ejidatarios de Ixil, pues el pasado 18 de enero acudieron a la sede del Registro Agrario Nacional (RAN) de Yucatán para exponer la “mala jugada” que está haciendo el señor Alejandro Escofié Gamboa en cuanto a las tierras. Ellos tenían su manta exigiendo un alto y además que protejan el agua. “Cuando el último árbol sea cortado, el último río sea envenenado, el último pez pescado, solo entonces el hombre descubrirá que el dinero no se come”, es la frase que utilizaron los afectados.

En el lugar también asistieron los manifestantes de Crecicuentas y otras mujeres que pedían la renuncia de la ex fiscal, Celia Rivas Rodríguez, porque ignoró y no atendió los feminicidios del Estado.