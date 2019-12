Exigen solución a basureros clandestinos de Yucatán|

Ante los constantes basureros clandestinos que se generan en carreteras de Yucatán, ciudadanos exigen al municipio buscar solución o castigos severos a los responsables.

La Perla del Sur es como se le conoce al municipio de Ticul, donde predominan los basureros clandestinos y es por eso que los pobladores exigen una solución al problema.

Como parte de las medidas para controlar la recoja de basura, el Ayuntamiento de Ticul a través de sus redes sociales emitió una clara advertencia contra quien no pague a tiempo su servicio de recoja de basura, ya que establecen que de no hacerlo, se suspenderá el servicio, sin embargo los pobladores creen que no es suficiente.

A pesar de las medidas del Ayuntamiento, los basureros siguen proliferando.

Los pobladores consideran que la falta la basura en las carreteras del municipio, representa un foco de infección y una mala imagen para el municipio.

A pesar de que el Ayuntamiento ha puesto carteles con supuestas sanciones a quien tire basura en la vía pública, el problema no cede, debido a que los responsables ya saben que no hay tal sanción.

Los pobladores de Ticul lamentan que las carretera se encuentren llenas de basura, sobre todo en la carretera que va rumbo a Santa Elena la cual se encuentra a escasos kilómetros del basurero municipal.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Te puede interesar: Transportistas arman un zafarrancho a las puertas del Congreso de Yucatán

El Ayuntamiento ha realizado brigadas de limpieza y los problemas continúan.

Autoridades han limpiado estos basureros clandestinos y las cosas permanecen igual, por lo que los pobladores exigen castigos severos a los responsables ya que a diario las carreteras que van rumbo a Sacalum, Chapab, Dzan y Santa Elena se encuentran repletas de basura.

Únete a nosotros en Instagram