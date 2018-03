Exigen reparación de enormes baches en Kanasín

Ylmar Pacheco/Diario La Verdad KANASÍN, Yucatán.- Habitantes del fraccionamiento Valle Oriente, en San Pedro Noh Pat, Kanasín, se quejan de que los baches llevan años sin ser reparados lo que se ha convertido en enormes charcos de aguas negras a las puertas de sus casas. Indicaron que ya están cansados de vivir al lado de lagunas de agua podrida. Los grandes charcos se convierten en nido de animales que ingresan a sus domicilios entre ellos los sapos. El alcalde, Carlos Moreno Magaña no hace nada al respecto a pesar de que ya se le manifestó en varias ocasiones por todos los medios. María Xool, comentó hay mucho mosco y cuando llueve no puedes pasar, tienes que brincar los charcos que se forman y las que tenemos a bebés que ya caminan tenemos que hacerlos “hetzmek” (cargarlos) y ver no caernos. Otros vecinos tambien se quejaron de que el agua se acumula en las puertas de sus casas y tienen que buscar la manera de cruzarlos

