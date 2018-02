Exigen redoblar vigilancia de los mercados de Mérida

mercados de Mérida

Hernán Guillermo Loeza Medina, dueño de uno de los locales del mercado San Benito, denunció que cuando abría su local en la planta alta del edificio el miércoles pasado a la una de la tarde, Marco Antonio I.C., lo amagó con un cuchillo y lo despojó de su celular y de 600 pesos.

Tras el asalto, relata la víctima, el ladrón salió corriendo hasta la calle; el agredido salió detrás de él y dio aviso a un agente policiaco, quien lo alcanzó cuando se daba a la fuga en una combi de Kanasín. Sin embargo, el asaltado dijo que es lamentable que el delincuente haya pasado 36 horas en la cárcel.

De lo anterior, dijo que es lamentable la justicia en el Estado, pues le informaron que si el delincuente era turnado a la Fiscalía General del Estado, sus pertenencias tendrían que quedarse como prueba, pero al ser el dinero el capital para invertir, y el celular donde tenía todos los contactos de sus clientes, éste desistió de la querella.

Dijo que dio un paso atrás debido a que sin ese dinero no iba a poder comprar los productos que vende, y además no iba a poder avisarles a sus clientes que no iba a vender. Este es uno de los más de 20 robos que se han registrado en lo que va del año en el San Benito.

Por lo anterior, la Coalición de Mercados, liderada por Pedro Chiquini Cutz, dijo que a pesar de que fue instalada una caseta de vigilancia y se activaron cámaras de seguridad en el centro de abasto, los robos se siguen dando, motivo por el cual pidieron más limpieza, seguridad y rozamiento en este lugar.

Agregó que el miércoles pasado los locatarios sostuvieron una reunión con la autoridad municipal en la que se abordó el tema de la seguridad, pues es uno de los que más preocupa a los comerciantes, debido a la alza de robos registrados en lo que va del año, las cuales fueron denunciadas ante el Ministerio Público.

Así mismo, Loeza Medina dijo que la inseguridad en el centro de abasto es grande, ya que en el área de carnes, varios comerciantes han detectado a varios sujetos distribuyendo drogas pese a que existen elementos caninos dando rondines constantemente, aunque señaló que no se han levantado denuncias.