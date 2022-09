Exigen perspectiva de género a jueces en Yucatán

Integrantes del Frente por los Derechos de las Mujeres en Yucatán realizaron la mañana de este jueves una manifestación a las afueras del Centro de Justicia Oral de Mérida (CEJOM), para exigir a los jueces de la entidad que lleven a cabo su labor con perspectiva de género.

Adelaida Salas Salazar mencionó que si bien Yucatán ha tenido avances en la aprobación e implementación de leyes a favor de niñas y mujeres, “desgraciadamente siempre hay una excusa” de los impartidores de justicia, para reclasificar las acusaciones por feminicidio en grado de tentativa a delitos menores.

“¿Cómo le hacemos para tener un Poder Judicial, a juezas y jueces con perspectiva de género?”, cuestionó.

Nancy Walker comentó que años atrás todavía era relativamente entendible que los jueces optaran por la reclasificación de los delitos, ya que no existía la Ley de acceso a las mujeres una vida libre de violencia, pero a la fecha “es inconcebible” que quienes imparten la justicia se estacionen en sus puestos y no se actualicen, no se informen, ni estén a la altura de lo que la realidad les exige.

“Creemos que es una irresponsabilidad por parte de quienes imparten la justicia el no estar capacitados (...) sí es un llamado y una exigencia a contar con un sistema de justicia de acuerdo a la altura que esperamos la ciudadanía”, refirió.

La doctora Ligia Vera agregó que además de esta ley, existe un protocolo oficial para juzgar con perspectiva de género, el cual es obligatorio tomarlo en cuenta a la hora de impartir justicia.

“No solamente es un llamado, lo que hacemos como Frente por los Derechos de las Mujeres en Yucatán es una exigencia a cumplir la ley, porque nos ha costado mucho trabajo desarrollar leyes más acordes a la realidad”, añadió la maestra Gina Villagómez.

La académica abundó en que un feminicidio tiene tres etapas: el acoso extremo, la muerte violenta y cuando los procesos legales no les dan justicia a las mujeres.

“Los feminicidios pasan por tres etapas en las cuales se involucran las autoridades y cada vez el agresor va minimizando su culpabilidad y quedan impunes”, dijo.

Aseguró que según datos de la Encuesta Nacional de Dinámica de Relaciones de Pareja 2021, en el último año Yucatán ascendió del séptimo al tercer lugar en violencia contra las mujeres.

“Con la pandemia se agudizó una violencia que no se está atendiendo adecuadamente, ni en Mérida, ni en el interior del estado, con los protocolos de prevención, sanción y erradicación de políticas públicas, no es un llamado de atención, es una exigencia”, comentó.

Reformulan los delitos

Centro de Justicia Oral de Mérida

Por su parte, Milagros Herrero Buchanan aseguró que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Yucatán, ha acompañado al menos 17 casos de feminicidio en grado de tentativa, en donde después de integrarse una carpeta de investigación las juezas y jueces reclasificaron el caso a lesiones.

Las integrantes del Frente precisaron que en México 11 mujeres son víctimas de feminicidio cada día y suman más de 3 mil mujeres asesinadas de enero a septiembre de 2022, de las cuales solamente 992 casos fueron clasificados como feminicidio.

