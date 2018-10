Exigen freno a mal servicio de transporte en Tixcacal

La necesidad de movilidad y transporte eficiente en poblados y comisarías de Mérida ha derivado en inconformidad y molestia de los ciudadanos.

Ayer habitantes de Tixcacal tomaron la calle principal que conduce al lugar para evitar que las combis de transporte no puedan pasar, debido al mal servicio que ofrecen y porque a su parecer la concesión fue entregada a modo y no permiten que ingresen camiones de transporte público, lo cual sería de beneficio para los pobladores.

María Victoria Hernández López, vecina de Tixcacal, refirió: “Nosotros estamos haciendo este plantón porque esta semana empezó a entrar el camión (a Tixcacal), pero resulta que después están diciendo que el señor de las combis reportó que el camión no debe entrar acá. Y en que lo reportó otra vez no entra el camión; es por eso que estamos haciendo el plantón, porque es un problema que no es de ahorita”.

Hace tiempo que lo estamos solicitando, y dejan entrar al camión, pero después de quince días, o un mes después, quitan la ruta. ¿Por qué? Porque ahí va este señor a (la Dirección de) Transporte, Basilio (Canché), quien al parecer tiene la concesión de las combis y dice que nos quiten el camión”.

Ya es mucho, hace muchos años que pedimos transporte; nos dicen que tenemos transporte, porque vienen las vagonetas, pero no nos dan buen servicio. Queremos que nos manden camiones de pasaje lo más pronto posible, no queremos esperar ni mañana ni pasado, porque ya estamos hartos de todo esto”.

De igual forma, detalló que los conductores de las combis no respetan a los niños, ni a los estudiantes y a las personas de la tercera edad. “No aceptan la credencial, ni a los discapacitados. Tixcacal ya no está durmiendo, Tixcacal ya abrió los ojos, Tixcacal quiere justicia”.

Asimismo, realizó un exhorto a las nuevas autoridades para que resuelvan este problema que genera atrasos en la población de la comisaría.

Por su parte, Alejandra Rodríguez explicó a esta casa editorial: “el problema es que las combis vienen llenas, y tenemos que esperar dos horas o hasta tres horas, los niños tienen que madrugar, en cambio con el camión pues se lleva más pasaje. Quieren monopolizar el transporte que entra a Tixcacal, no quieren que entren camiones porque solo quieren que nos den el servicio las combis, pero es un problema. Este problema tiene más de 10 años”.

De igual manera, indicó que las combis que entran pertenecen a Umán, por lo que dan también el servicio a Oxcum pero ya cuando llegan a Tixcacal evidentemente se encuentran llenas. “Pedimos mejor servicio, esta semana empezaron a entrar los camiones, pero este tal don Basilio fue acusar que no deberían entrar los camiones, y desde ayer ya no pasan los camiones. Todos tenemos derecho, pero eso de que no entre el camión es un problema, solo nos atrasamos y en los trabajos pues no puedes llegar tarde”.

“Yo tengo un niño con discapacidad, al subir a la combi y pagar el pasaje y le muestro la credencial, lo primero que dicen es no, no se aceptan, estudiantes pagan como adulto; ¿creen que es justo? Si estas enferma, sino tienes dinero y solo para tu pasaje, te vas a quedar dos o tres hora y ya no llegas a tu cita. Según hay un paradero pero no tiene ni sombra, hay muchas cosas que ellos no respetan. Que entren los camiones es beneficio para todos nosotros”, puntualizó.

Debido a esta muestra de inconformidad, autoridades de la Dirección de Transporte del Estado de Yucatán acudieron para entablar diálogo e intentar dar una solución. “El tema aquí, es que la línea que cubriría la ruta Tixcacal desde el pasado lunes empezó a operar; pero en trabajos de inspección se detectó que no están consolidados sus trámites, no están día completamente. Y en aras de dar un servicio óptimo y seguro necesitamos trabajar bajo el marco legal, y de esta manera fue necesario cesar las actividades de esta concesionaria.

Ya nos reunimos con la concesionaria para solucionar este tema lo más pronto posible”, explicó Enrique Martínez Huerta, Director Jurídico de Normatividad de Procesos de la DTEY.

De esta manera, dijo Martínez Huerta, es necesario contar con un servicio público de transporte en modalidad de camión para esta zona. “Me queda claro que la comunidad ya creció, me queda claro que las combis no bastan, me queda claro también que es necesario introducir una línea de camiones.

Trabajare lo más duro posible para conseguirlo lo más pronto posible, no tenemos un acuerdo, solo tenemos el compromiso de solucionar este problema; brindando un sistema óptimo, seguro y basto para ellos a la brevedad posible”.

Hasta el cierre de esta edición, los habitantes tenían retenida una unidad y amenazaron con quemarla sino se les daba una pronta respuesta; de igual forma elementos de la SSP se encontraban a escasos metros de los inconformes.