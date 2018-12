Exigen frenar la violencia machista en Yucatán

En entrevista para el periódico La Verdad Yucatán, Adelaida Salas, representante en Yucatán del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y de “Ni una más” A.C. hizo un llamado a las autoridades y al Fiscal General del Estado a poner atención al alza en los índices de feminicidios registrados en la entidad.

“Desde la pasada administración realizamos la última sesión en la cual las organizaciones nos reunimos con el fiscal, en ese entonces, Ariel Aldecua Kuk, para vigilar el avance de los casos de feminicidios y agresiones a mujeres, sin embargo, con el cambio de administración no nos han dado una cita con el sucesor”, comentó la activista.

La entrevistada señaló que entre las propuestas pretenden activar un protocolo para investigar el feminicidio, un modelo con perspectiva de género que ha funcionado en el estado de Jalisco, sin embargo, mencionó que Wilberth Cetina Arjona, nuevo fiscal, no ha querido darle una cita a las organizaciones para realizar una reunión y ver cómo están avanzando los casos recientes en Yucatán como es el caso de la mujer que recientemente murió al recibir 44 puñaladas a manos de su esposo en un taller mecánico al poniente de la ciudad de Mérida.

“Las autoridades piensan que proteger la vida de las mujeres no es importante, el fiscal nos tiene detenido todo, no nos recibe y no podemos implementar ninguna acción. La fiscalía no integra bien los expedientes y no le da a las mujeres la atención y el protocolo de seguridad que requieren”, expuso.

Asimismo, mencionó que parece que Yucatán se está acostumbrando a escuchar un nuevo caso de violencia o asesinatos a mujeres, debido a que ayer apareció otra fémina muerta, desnuda y con rastros de violencia esto en San Antonio Xluch, al sur de esta capital.

Delito al alza

“Y no es solo eso tenemos demasiados reportes de abusos sexuales, las agresiones están a la orden del día. Yo te puedo decir que en Kanasín los casos de violación y abuso sexual están altísimos, incluso la misma fiscalía comete violencia al nunca darles las medidas de seguridad, dicen que no hay presupuesto que no hay agentes y no les brindan atención como si las vidas de las mujeres no fuera valiera”, agregó.

De igual manera, llamó al gobernador Mauricio Vila Dosal a destinar el recurso a temas importantes y a frenar la incontrolable ola de despidos que detiene los procesos y deja sin trabajo a gente que sabe cómo resolver estos casos de importancia.

“No es posible que el Gobernador prefiera gastar dinero público en develar una estatua del “golpeador” Armando Manzanero, mientras hay temas importantes; las están matando (a las mujeres) y se incrementará si las autoridades no hacen nada, no se debe escatimar el presupuesto y están corriendo a gente de base que están llevando los casos y en cuanto a las diligencias con la mano en la cintura te dicen que no hay ni gasolina y no pueden hacer nada”, finalizó la activista local.

CINDY MANZANILLA