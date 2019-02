Exigen cárcel a culpables de la tragedia del derrumbe de bar Mocambo en Progreso

bar Mocambo en Progreso

El accidente dejó 11 personas lesionadas; tres personas perdieron la vida (Kimberly, Escarlet y un franelero del lugar), y el pequeño Adael Amaury Acopa Álvarez, que ya se encuentra en recuperación tras haber sido operado por fractura expuesta de tibia y peroné. Además de fisura de cráneo, la madre de ese pequeño, Gloria Elizabeth Acopa Sulub, quien entró en coma anoche por fractura de orbita ocular, maxilar superior, base del cráneo, compresión de columna lumbar con compresión medular, pelvis inestable, fractura de tibia y peroné, neumo tórax bilateral y choque hipovolémico, y 6 personas más que resultaron con contusiones diversas, los cuales tuvieron que pagar atención particular, pues hasta este momento nadie se ha acercado por parte de las autoridades del municipio ni responsables del bar para ofrecerles ayuda.

“Terminando el sepelio iremos a Progreso para interponer las demandas correspondientes, pues nadie nos ha apoyado en nada. Ni a mí que perdí a mi prometida e hija, ni a mis amigos que resultaron heridos, solo se comunicó conmigo del despacho de presidencia municipal, María Teresa González Ramos para ponerse a mis órdenes, pero nada más”, informó Pedro López.

Por su parte, la licenciada Elvia López, quien está al frente del caso, comentó “nadie se ha acercado para apoyarnos, es mentira que el señor Baeza (presunto dueño del bar) nos haya dado dinero, no ha hecho nada ni por los que perdieron la vida ni por los lesionados que estuvieron en el hospital, incluso Elizabeth se debate entre la vida y la muerte, pues tiene traumatismo craneoencefálico, perforación en los pulmones y diversas fracturas, la están atendiendo en el hospital Juárez de muy buena voluntad, pero hay un problema con esa situación, pues ella no tiene seguro y en el hospital dijeron que como no cuenta con seguro, hay que trasladarla al O´horan para que la sigan atendiendo, pero su familia no quiere, pues no tendría la misma atención, solo que ellos no cuentan con los recursos para que la atiendan a un particular donde sabemos estará bien atendida, por lo que pedí apoyo al gobernador Mauricio Vila para que no la trasladen y la sigan atendiendo en el Juárez, pero nadie nos ha dado respuesta de nada aún y nos preocupa, pues ella entró en coma”, dijo la licenciada Elvia.

La abogada mencionó que la esposa del franelero que también perdió la vida, ya interpuso demanda contra quien resulte responsable, y el esposo de Elizabeth también demandó por su esposa e hijo, y ellos por parte de Kimberly y Escarlet, ayer por la tarde después del sepelio se dirigieron a la fiscalía en Progreso para poner la denuncia correspondiente contra quien resulte responsable, pues no es responsabilidad del propietario del lugar solamente, sino de quien haya dado los permiso para que el lugar esté funcionando en mal estado, pues dicen ya había sido reportado que las paredes estaban cuarteadas y nadie hizo nada.

“O sea que este accidente se pudo haber evitado si hubieran tomado las precauciones pertinentes en el lugar, sabemos que es un lugar público y pudo ser peor, pues en el bar habían personas en esa terraza, que al caer, gente quedó atrapada entre los escombros, fue algo muy difícil y esperamos que el alcalde de Progreso de la cara, presione a los responsables y se haga justicia y se castigue a los responsables de esta tragedia”.

Legalmente, situaciones así se siguen de oficio, por lo que existe un término de 48 horas para que los afectados interpongan la demanda correspondiente y el detenido no salga hasta que se esclarezca la situación, solo que en este caso no hubo detenido, pues solo se presentó un “encargado” del bar, quien declaró pero nada más, por lo que ya se pusieron las primeras demandas y los otros afectados también demandarán contra quien resulte responsable y repare los daños, pues han sido muchos, tanto físicos como monetarios.

“Necesitamos que alguien se haga responsable de esta situación, sé que no me regresarán ni a mi prometida ni a mi hija, pero si queremos justicia y paz, pues mi hijo está muy afectado emocionalmente, vió cómo su hermanita murió, además una amiga se debate entre la vida y la muerte y necesitamos apoyo para que la atiendan bien y los demás afectados tuvieron que pagar en hospitales particulares para que los atendieran bien y eso no es justo, nadie nos ha ayudado en nada y queremos justicia e iremos contra lo que sea necesario para tenerla” expreso Pedro López.

En el malecón de puerto Progreso existen más de 328 restaurantes, de los cuales solo 40 están regularizados con el ayuntamiento, informó el propio alcalde Julián Zacarías Curí, por lo que no se sabe las condiciones de ellos, el Bar Mocambo fue remodelado hace un tiempo, pero se dice que es una mala construcción.

Con respecto a eso el alcalde de Progreso, Julián Zacarías mencionó que en revisión de esta situación, encontraron un documento que debido a la entrega recepción no se había visto por cuestiones de tiempo, este es con fecha de mayo del 2018, donde se había girado inspección para ver las condiciones de dicho lugar, donde quienes realizaron dicha inspección dejaron avanzar la remodelación, la cual debió ser suspendida por la mala construcción, que terminó en tragedia.

“Como autoridad me toca estar al pendiente de las familias y ver que el responsable de esta obra que hizo pésimo trabajo cumpla, y veremos que fiscalía y contraloría hagan su parte para aplicar la ley, pues el 100 por ciento responsable es el propietario del lugar” informó el alcalde de Progreso.

También mencionó que en el mes de noviembre ya en su gestión, protección civil realizó una inspección e hizo observaciones al encargado del lugar, pues no cumplen con las normas.

“Tenemos más de 300 restaurantes en el malecón y solo 40 están regularizados, ustedes se preguntarán por qué los dejamos funcionar así, si los cerramos lesionamos la economía del municipio, los accidentes pasan y esto fue eso un accidente que pudo suceder en cualquier parte” finalizó Zacarías Curí.

Aunque efectivamente, la administración pasada permitió la remodelación, el actual alcalde de Progreso fue quien inauguró dichas remodelaciones.

Gloria Elizabeth Acopa Sulub , está delicada con las siguientes lesiones:

Fractura de la órbita ocular, fractura del maxilar superior, fractura de la base del cráneo, fractura por compresión de columna lumbar con probable compresión medular, pelvis inestable, fractura de tibia y peroné, neumotórax bilateral, choque hipovolémico.

Adael Amaury Acopa Álvarez Cuenta con las siguientes lesiones: fractura expuesta de tibia y peroné derecha, fisura de cráneo.

Afectados

> César Iván Xuffi Romero

> Cindy Saraí Braga Cortés

> Fernando Michel Ferreira Torres

> Julieta María López Sulub

> Pedro Alfredo López Cabrera,

> Scarlett Odisea López López (quien perdió la vida),

> Kimberly Pauline Estefanía Salazar Juárez (quien perdió la vida),

> Ándael Amaury Acopa Álvarez (niño hospitalizado por fracturas),

> Jacqueline Lizzeth Güémez Quintal,

> Gloria Elizabeth Acopa Sulub (quien está en coma) y Armando Edén López López