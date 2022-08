Exigen aparición de Óscar Gabriel ante un indiferente Mauricio Vila

Cumplidos 72 días desde la desaparición del adolescente veracruzano Óscar Gabriel Gozález Fernández en el estado de Yucatán, su familia irrumpió la mañana de este lunes en el Centro Internacional de Congresos (CIC) para exigir una audiencia con el gobernador Mauricio Vila Dosal, quien prefirió hacer caso omiso a los gritos que realizaron dentro del salón donde se llevaba a cabo el informe de actividades del alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha.

Luego de que la familia convocara a una rueda de prensa para informar la falta de avances en la investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) para dar con el menor de 15 años, así como la apertura de la vialidad en donde la madre del adolescente, Margarita Fernández Juárez, acampa desde el pasado sábado, decidieron dirigirse al evento del edil meridano.

Margarita tomó una de las pancartas que utiliza para llamar la atención en su plantón instalado frente al Palacio de Gobierno y se dirigió al recinto donde se encontraban el mandatario estatal, políticos de distintos niveles, diputados, empresarios y demás invitados.

La manifestación se llevó a cabo durante el informe de actividades de Renán Barrera

Acompañada de su hermana Rocío y su abogada Dariana Quintal Narváez, la madre de Óscar Gabriel accedió al salón en donde se llevaba a cabo la Sesión Solemne de Cabildo del Ayuntamiento de Mérida, en donde desplegó la pancarta con el mensaje “DIF Yucatán desapareció a mi hijo”.

“Estamos pidiendo que me regresen a mi hijo, aquí me lo quitaron y aquí me lo deben de regresar, Óscar Gabriel González Fernández, tiene desaparecidos dos meses”, gritó Margarita, ante un gobernador indiferente, que permaneció sentado y sin mirarlas durante todo el evento.

Aunque su manifestación se robó las miradas y las cámaras de invitados y medios de comunicación, Vila Dosal prefirió mantenerse ajeno a la petición de diálogo, mirando hacia otro punto del salón y con una sonrisa que se ocultaba debajo de su cubrebocas negro.

“¡Señor gobernador!, ¡Señor gobernador!”, gritaba Margarita durante los pocos espacios de silencio que se otorgaban en la ceremonia, pero Vila Dosal prefirió ignorar la súplica de atención al caso de desaparición, del menor de edad que se encontraba bajo la tutela de su gobierno.

“Señora Margarita, yo le ofrezco que al término de este informe, le doy una audiencia para que podamos platicar del caso del que no tenía yo conocimiento y con todo gusto, al término del informe, yo la atiendo personalmente”, expresó Renán Barrera, quien no tuvo más que darle apertura a la familia Fernández Juárez, que insistía en interrumpirlo durante su mensaje.

Prácticamente esa fue la orden para que las titulares de la Oficina de Presidencia e Instituto Municipal de la Mujer, Valerie Amador Hurtado y Fabiola García Magaña, respectivamente, así como el titular de la Dirección de Gobernación, Ignacio Gutiérrez Solís, se acercaran a ofrecerle un diálogo a las mujeres que se estaban manifestando.

“Dentro del Ayuntamiento en lo que podamos coadyuvar, estaremos haciendo las gestiones necesarias, aparentemente es un tema que no es de nuestra jurisdicción, pero como autoridad municipal trataremos de hacer las gestiones que sean necesarias”, expresó Gutiérrez Solís, sobre el ofrecimiento que se hizo a la familia de Óscar Gabriel.

Fue gracias a esta intervención del titular del municipio, que se logró entablar una reunión entre la familia, su abogada y la secretaria de Gobierno del Estado, María Dolores Fritz Sierra, para dialogar sobre el extravío.

La reunión se llevó a cabo al término del informe de Renán Barrera, en la sede de la administración estatal, donde Margarita ya había pasado dos días y medio plantada, durmiendo en la calle, a la espera de ser recibida por parte del gobierno de Vila Dosal.

“Le dimos a conocer los motivos de lo que se decidió hacer hoy, que si no era así seguirían haciendo invisible a Margarita, no es posible que ya pasaron tantos días aquí, tiene tres días en la calle y nadie le ha prestado interés al asunto. Ella (María Fritz) se comprometió y de forma textual te lo digo, nos dijo que se compromete de forma personal, porque no es un favor, sino es parte de sus responsabilidades”, mencionó la abogada de la familia Juárez.

Quintal Narváez reveló que este encuentro sirvió para acordar una reunión con el titular de la FGE, Juan Manuel León León, que se llevaría a cabo este martes, aunque no confirmaron en dónde y a qué hora se va a llevar a cabo.

Búsqueda incansable

Campamento para exigir la aparición de Óscar Gabriel

La señora Margarita Fernández Juárez ya tiene un mes buscando a su hijo en Mérida. Llegó desde el 20 de julio, un día después de que se enteró que su hijo Óscar Gabriel había desaparecido de la casa hogar “Moisés”, 39 días atrás.

Óscar Gabriel se encontraba en dicho centro asistencial desde el 1 de mayo, por órden de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Prodennay). Se supone que su seguridad estaba garantizada en este lugar, pero no pudieron evitar que supuestamente se escapara durante la madrugada del 12 de junio.

Margarita y su hijo son originarios de Xalapa, vinieron a la capital yucateca por invitación de la familia de la novia de Óscar Gabriel y días después fueron separados por una denuncia de supuesta violencia familiar interpuesta en su contra por parte de Yesenia Noemí, quien fuera la suegra del menor.

Aunque se le han entregado pistas, testimonios y se han realizado todas las diligencias que el estado ha solicitado a la familia, hasta el momento no han aportado ninguna información relevante que lleve a la localización del menor veracruzano.

