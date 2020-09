Exigen al ISSSTE de Yucatán atención para bebé que requiere una cirugía

Entre las noticias de hoy que generan conmoción, se reporta el caso de un bebé que requiere una operación de manera urgente y autoridades del ISSSTE parecen no brindarle la atención que requiere.

Los hechos fueron denunciados por Lorena Patricia May Aké y Tomás López Velázquez, padres del menor, quienes argumentaron que su hijo nació hace 49 días en el hospital del ISSSTE de Susulá y no han recibido una solución a sus problemas de salud.

Según manifestaron los padres, los médicos del mencionado hospital han dado diversos diagnósticos con respecto a la salud de su hijo.

‘Nos han dicho que el niño, primero padece de leucemia infantil, nos han dicho que el niño tiene microcefalia, nos han dicho que el niño tiene síndrome de down’.

Fueron algunos de los diagnósticos que les han dado sobre la salud de su hijo, dijo López Velázquez.

Los padres del menor piden una solución que no ponga en riesgo la vida del menor.

Bebé requiere una cirugía urgente

El padre del menor, quien a través de un video denuncio todas las inconsistencias del caso de su hijo, dijo que hace unos 15 días, el cardiólogo pediatra Josué Cauich Segovia fue subrogado para realizar un diagnóstico que indicó que el bebé requiere una cirugía en el corazón, ya que una vana no ha cerrado como debe de ser.

López Velázquez manifestó que ante el diagnóstico, el subdirector del ISSSTE de Susulá, el doctor José Alberto González Ramírez ha manifestado que la cirugía no se puede llevar a cabo en ese hospital, ya que es una clínica es de segundo nivel y que en la Delegación Regional no se puede llevar a cabo dicha cirugía porque es hospital Covid y no se cuenta con el cardiólogo pediatra.

El bebé presuntamente no puede ser operado en el ISSSTE de Pensiones porque es un hospital Covid-19 además que no cuentan con el especialista.

Los padres del menor han insistido en una solución, debido a que el tiempo sigue transcurriendo y cada vez más ven deteriorada la salud de su hijo, incluso dijeron que el menor tiene la piel pegada a los huesos.

Cabe mencionar que el Subdirector del ISSSTE de Susulá dijo que ya estaba autorizado el traslado del menor al hospital de alta Especialidad 20 de noviembre de la Ciudad de México, sin embargo el subdirector regional del ISSSTE de Yucatán, el doctor Favio Martínez negó dicho traslado y la responsabilidad ahora recae en la clínica de Susulá.

Por su parte los padres de familia piden una solución pronta a la situación ya que temen por la vida de su hijo y en caso de requerir un traslado, piden que las autoridades del hospital garanticen la vida del bebé, ya que consideran que no está en condiciones de viajar.

