Exigen a Mauricio Vila solución a problemas de salud y seguridad

En las noticias de hoy sobresale las denuncias, reportes y exigencias de ciudadanos que exigen al gobernador Mauricio Vila, en sus propias redes sociales oficiales, solución a importantes situaciones que incluyen abuso policial, seguridad y salud, mismas que el mandatario estatal jamás contesta directamente.

La Verdad Noticias pudo constatar que las redes sociales del gobernador, principalmente la de Facebook se ha convertido en el espacio preferido por habitantes de Yucatán para manifestar su inconformidad en variados temas aunque en este caso sobresalen los concernientes al aumento de robos, asaltos así como abusos de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública.

En sus propias redes sociales el gobernador Mauricio Vila recibe acusaciones contra agentes de la SSP los que se señala como lacras que ensucian los esfuerzos de policías que sí tratan de hacer bien su trabajo.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

En las redes del gobernador de Yucatán el tema de salud es persistente, sobresaliendo comentarios que señalan que es una mala decisión abrir el centenario, pues con niños agarrando todo y sin cubrebocas el riesgo de contagio de Covid-19 es latente, también de gente que señala que van aumentando los casos lo que nos hará volver al semáforo rojo.

Varias denuncias levantaron la alarma, ya que aseguran que la misma Secretaría de Seguridad Pública está ocasionando los contagios con el alcoholímetro, ya que al parecer no se sanitizan las máquinas cuando soplan los conductores.

Quejas contra agentes de la SSP

En efecto, varios ciudadanos compartieron en el muro de Facebook del gobernador Mauricio Vila Dosal denuncias pidiendo que los retenes de alcoholímetro deben ser prohibidos al estar propiciando los contagios de Covid-19 al no sanitizar la maquinita que soplan los conductores.

Fueron varias las personas que aseguran haber presenciado cómo los agentes de la SSP hacen que sople un conductor tras otro sin sanitizar el aparato que utilizan, aunque en respuesta del gobierno se asegura que en los retenes de la SSP las revisiones se efectúan utilizando todas las medidas de salud para proteger a los ciudadanos que circulan.

Afirman que la pipeta es desechable por lo que no se utilizan para revisar a otros ciudadanos sino que se cambian por una nueva, aunque hay personas que insisten en que esto no es cierto.

También hay reportes de robos y asaltos, por ejemplo varios en los que denuncian que en toda la zona de los Vergeles hay mucho ratero, por lo que los vecinos ya no pueden dormir tranquilos, exigiendo vigilancia de unidades, ya que a veces pasa alguna patrulla pero solo una vez en la noche.

Antes las denuncias, la respuesta del gobierno ha sido que canalizarán las denuncias a la SSP en caso de que la actuación de algún elemento policial sea es indebida, pidiendo denunciar al teléfono de Atención Ciudadana SSP 9 30 32 00 ext 49032, de lunes a viernes de 9 am a 2 pm.

Pero lo más grave fue una denuncia contra un policía motorizado que trató de robar a dos personas a las que vieron cobrando en un Extra de la Serapio Rendón, señalando que se puso agresivo y provocador tratando de encontrar un pretexto para detenerlos. Los afectados compartieron fotos de la unidad donde se ve el número de unidad y las placas.

Te podría interesar: Involucran a Mauricio Vila y parte de su gabinete en despojo de tierras

Esto acarreó una oleada de comentarios despotricando contra agentes corruptos de la SSP, de los que se asegura que sabiendo que muchos ciudadanos están cobrado sus aguinaldos los van a estar extorsionando con cualquier pretexto.

No faltó quien aseguró que aunque no todos los policías son así, sí hay elementos corruptos y prepotentes, por lo recomiendan a la gente que no se deje intimidar, que cuando sean víctimas de abuso se comuniquen al 911 reportando ubicación, el número de la unidad, grabar la llamada mencionando la fecha y hora.

¿Cuándo llegará la vacuna contra el COVID-19 a México? Síguenos en Google News y mantente informado.