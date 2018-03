Exhortan a yucatecas a utilizar el condón femenino

Ylmar Pacheco/Diario La Verdad MÉRIDA, Yucatán.- Carlos Cabrera May, presidente de la fundación Brazos Abiertos (BAI, lamentó que hasta la fecha, en un ambiente de información y comunicación inmediata, exista un desconocimiento sobre el uso del condón femenino, el cual es una método que reduce la transmisión del VIH/sida, enfermedades sexuales, y embarazos no deseados. Mencionó que es increíble que hayan mujeres yucatecas que no conozcan el condón femenino, por lo que dijo que es necesario acercar más a la población sobre este problema, además de que es importante que las mujeres puedan acceder a este tipo de preservativo de manera gratuita. Sin embargo, reconoció que uno de los problemas es el costo, pues más caro que el condón masculino, aunque dijo que este preservativo ya se está utilizando más entre el sector femenil, por lo que recomedó a utilizarlo y evitar contagios de VIH/sida.

