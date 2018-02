Exhortan a recurrir al amparo contra CFE en Yucatán

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Mérida, Juan Manuel Ponce Díaz, exhortó a sus 421 socios a proceder con el amparo ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en un plazo no mayor a 15 días después de haber realizado el pago, ya que, en caso contrario, se daría como aceptado y quedarían indefensos ante el cobro con el nuevo método de cálculo.

¿Esta es la respuesta a medidas unilaterales por parte de la CFE?

Efectivamente. En días pasados hicimos declaraciones respecto del desacuerdo que tenemos los industriales con relación a la nueva forma de calcular el importe de los recibos de energía eléctrica que está aplicando la CFE, y queremos reiterar que si bien estamos de acuerdo con la reforma energética no lo estamos con el nuevo método de facturación a las empresas.

¿El nuevo método de cálculo aplica en todas las tarifas?

No, básicamente en la clase OM y HM ya que, en el nuevo desglose, el rubro de distribución se está calculando el pago tomando como base el consumo más alto de los últimos 12 meses y con ello, se tasa el consumo de todo un año.

¿Recibieron algún aviso de que así sería el modelo?

Lo anterior se realizó sin aviso de parte de la Comisión Federal de Electricidad, ni de la Comisión Reguladora de Energía, afectando de esta manera el pago total de energía eléctrica que hacemos los industriales en porcentajes muy altos y los industriales no podemos absorber ese costo incremental.

¿En qué porcentaje se disparó la tarifa?

Es variable porque depende del tamaño de la empresa, pero incluso hay casos registrados de que alcanzaron hasta un 400 por ciento más, de cualquier manera es indebido el método de cobro porque de entrada no hubo un aviso previo en cuanto a que aumentaría el costo. Aclaro, no me refiero a que aumentó la tarifa del kilowat/hora, sino en la forma enj cómo están calculando la tarifa es en donde hay discrepancia.

¿El sector industrial está en contra de la Reforma Energética?

Hemos insistido en que consideramos que la reforma energética es benéfica para el país, ya que nos pone en un contexto global de competencia, y esto debe traer nuevas inversiones y tecnologías para la generación de energía; así como abrir la puerta a nuevos proveedores de energía eléctrica fomentando la competencia y en consecuencia, mejores condiciones para los industriales y la población en general.

¿Cuál es la recomendación que haría a los socios de la Canacintra?

Recomendamos a todos los industriales que procedan a ampararse contra la CFE en un plazo de 15 días después del pago del recibo de energía eléctrica; ya que, en caso de no hacerlo se considerará improcedente y se dará como aceptado el cobro con el nuevo método de cálculo.

¿Esto es retroactivo?

Debemos tomar como fundamento legal el principio de no retroactividad de las leyes cuando van en perjuicio del interesado.

¿Existe la posibilidad de que les devuelvan alguna cantidad?

Recomendamos incluir en el escrito de amparo la devolución del pago excedente respecto del método de cálculo anterior, que es el que debiera de estar vig,ente.