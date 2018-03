Exhortan a cuidar la vegetación de la Península de Yucatán

Yucatán es un lugar privilegiado para sus habitantes, la flora y fauna peculiarmente son atractivos que encanta a residentes y visitantes; pero la preocupación de especialistas van entorno a la preservación de diferentes especies locales y endémicas de la Península de Yucatán. Y sobre esto el investigador y Rodrigo Duno De Estefano, investigador de la Unidad de Recursos Naturales de Cicy, dijo a Grupo Editorial La Verdad Yucatán dijo:

“El Estado se preocupa por la diversidad de nuestro País, pero siempre uno dice que se puede hacer más. No solamente es el Estado, porque uno siempre pone en el papel de policía al Estado, pero nosotros debemos ser los que cuidamos la naturaleza, no esperar que un tercero haga las cosas que nosotros deberíamos hacer”.

Explicó que es un proceso de aprendizaje y conciencia que la misma sociedad de Yucatán debería de aprender, ya que “tenemos que darnos cuenta que no estamos solos en el planeta, es nuestra responsabilidad, las plantas no se trasladan de un lugar a otro (bueno, lo hacen a través de sus semillas) pero no pueden defenderse y nosotros debemos protegerlas; y es que a través de la información que las personas sepan, qué nos rodea, cuál es nuestra diversidad y qué cosas son realmente importantes y qué cosas deberías de cuidar”.

Cuando hablamos de una planta endémica nos referimos a que crece un lugar en particular. “Nos referimos a plantas que tienen una distribución restringida, unos pocos kilómetros cuadrados, en algunos casos un poco más. En el caso de la Península de Yucatán, crecen en la Península y en ningún otro lugar de México crecen. Y en esta península hay como doscientas especies endémicas, nosotros somos los únicos responsables y que podemos hacer algo por esas plantas”.

Por otra parte, refirió que “curiosamente la familia de las leguminosas son las más importantes que hay en la Península de Yucatán, tenemos 2 mil 314 especies en la Península. Y precisamente, como 250 son leguminosas, alrededor del 10 por ciento de nuestra flora son leguminosas”.

Duno De Estefano sostuvo que en Yucatán“hay leguminosas que están alrededor de nosotros todo el tiempo. El famoso jabín lo vamos a encontrar en todas partes, el famoso tzalám que es también un árbol agradable y curiosamente lo vas a encontrar en muchísimas partes. El chukúm que es una planta que utilizamos como tinte natural, también se consigue en muchísimas partes. Y por supuesto hay muchas otras, que no están tan cerca de nuestra ciudad, y las encontramos hacia el sur de la península de Yucatán, pero es una familia de gran importancia, ecológica y económica”.

Con el tzalám, dijo, ya se ha creado una industria maderable. “Habría que hacer un censo de cuanto tzalám se procesa en la península de Yucatán , pero si tú vas al sur, a Quintana Roo o a Campeche vas a ver el tráfico de madera”, refirió el especialista ambiental.

“El año pasado y antepasado, por fortuna Semarnat tomó las riendas de este asunto y reguló la explotación de ciertas maderas. En cuanto a las especies endémicas de la Península de Yucatán, deberíamos de prestar un poco de atención, deberíamos de tomarlas en cuenta y hacer programas, no hace falta proteger grandes extensiones, son pequeños lugares. En muchos lugares del mundo son unos cuantos metros cuadrados, y ponen un cartel que dice aquí hay una planta endémica, por favor protégela, ayúdanos a protegerla. Somos nosotros los que debemos cuidar a nuestro entorno”, concluyó el investigador de la unidad de recursos naturales del Cicy.