Exhibirán a empresas de seguridad infractoras

Este tipo de firmas deberán regularizarse y adecuarse a las indicaciones de la Secretaría de Seguridad Pública tras aprobarse una ley

‘Recordemos que los empleados de seguridad privada son los primeros en acudir al llamado de una emergencia, delito o crimen en lugares con gran número de familias como plazas, cines, centros comerciales, supermercados, entre otros; por ello es importante que cuenten con herramientas y capacitación para preservar el bienestar y seguridad de todos los yucatecos’, enfatizó.

Con férreas medidas que buscan aumentar los niveles de seguridad en la entidad, los diputados del Congreso del Estado aprobaron las reformas a la Ley de Prestación de Servicios de Seguridad Privada, entre las que destacan la vigilancia que ejercerá la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) sobre las actividades de los custodios privados. Con ello, a partir de ahora será la SSP la encargada de regular a las compañías privadas y no la Fiscalía como ocurría hasta ahora. Llama la atención entre otras medidas aprobadas, la aplicación de las sanciones contra agentes de seguridad privada que cometan alguna infracción y que van desde la amonestación pública, la suspensión de registro, hasta la clausura de la empresa infractora. La amonestación pública se refiere a dar ‘difusión pertinente en el Diario Oficial del Estado, en dos de los periódicos de mayor circulación estatal, así como en la página de internet de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), identificando al infractor, el tipo de infracción y el número de registro de la empresa’, de acuerdo con lo aprobado. Las causas de las sanciones pueden ser cuando porten los uniformes fuera de los horarios y lugares autorizados, utilicen vehículos sin emblemas o cuando no cuenten con la autorización para prestar ese servicio. Así como por omisión o deliberadamente abusen de sus funciones. Otro aspecto que será obligatorio de cumplir entre quienes integran los cuerpos de seguridad privada es el relacionado con la educación académica, la cual también será supervisada por la SSP, al confirmar que los agentes privados cuenten al menos con educación básica, pero con la obligación de completar su educación media superior o equivalente. No obstante, las varias medidas que deberá cumplir el personal que integra la seguridad privada, los legisladores reconocieron los aciertos en su desempeño, ya que muchas veces los guardias de estas empresas son los primeros que tienen contacto, conocimiento y la encomienda de brindar auxilio en caso de emergencias, delitos o crímenes en lugares como plazas comerciales, supermercados, cines, entre otros, expuso Verónica Camino Farjat, legisladora. A su vez, el diputado Moisés Rodríguez Briceño destacó que la importancia de este dictamen radica en las actualizaciones a la ley para que se preste de mejor manera este servicio, y se establezca una coordinación entre autoridades estatales y estas empresas.Contar con un registro y una base actualizada de las empresas de seguridad privada, capacitación permanente aplicando exámenes de confianza y la estrecha colaboración entre estos negocios y la SSP serán pieza clave para mayores estándares de tranquilidad en el Estado, destacó la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Celia Rivas Rodríguez. La diputada señaló que estas modificaciones tienen el principal objetivo de fortalecer la seguridad pública del Estado y mantener a Yucatán como la entidad más segura del país. Detalló que ahora la SSP tendrá las facultades que antes tenía la Fiscalía General del Estado para actualizar el padrón de estos negocios de vigilancia, las cuales tendrán 90 días naturales para solicitar su registro, pero para inscribirse, deberán contar con al menos 20 elementos adscritos que deberán aprobar los controles de confianza necesarios para ser acreditados.Celia Rivas puntualizó que ahora será una responsabilidad compartida mantener los niveles de seguridad, para ello se ha modificado la legislación al respecto para que el personal de seguridad privada esté capacitada y tenga el perfil idóneo para hacer frente de manera eficaz a cualquier eventualidad que pueda presentarse.‘Estas modificaciones tienen el principal objetivo de fortalecer la seguridad pública del Estado y mantener a Yucatán como la entidad más segura del país’. Celia Rivas Rodríguez / Diputada local.