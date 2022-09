Exhiben en videos exceso de policías contra jugadores y aficionados en Umán

El Ayuntamiento de Umán se encuentra en el ojo del huracán después de que policías municipales fueran exhibidos en videos y fotos, apuntando con armas de fuego a civiles que eran publico y jugadores de un partido de futbol, que se realizó en el Campo Deportivo 20 de Noviembre de la cabecera municipal.

En exclusiva para “La Verdad Noticias” testigos del hecho revelan detalles sobre lo que verdaderamente sucedió esa tarde de domingo familiar en Umán, donde al menos cuatro personas fueron lesionadas por agentes municipales que fueron en busca de una persona que se encontraba en dicho campo deportivo.

Testigos dan su versión de la agresión de policías

Sandi Puc quien fuera la autora la evidencia de esta agresión en el Campo Deportivo 20 de Noviembre, revela que eran cerca de las cuatro de la tarde cuando había terminado el partido de fútbol donde su novio participó y que, debido a una lesión recibida durante el juego, decidieron irse justo al término del encuentro.

“Recuerdo que nos estábamos quitando cuando de repente una camioneta de la policía llegó y se bajó un policía muy aprisa contra un muchacho, desconocemos del ¿por qué? si el chavo estaba no había hecho nada, posteriormente llegaron otras dos o tres patrullas y fue que la gente se metió para evitar que se llevaran al chavo y todo se salió de control”, narró.

Explicó que, aunque en los videos solo se aprecian unos cuantos policías “habían más, casi el triple porque eran más camionetas”, la joven mujer compartió que en algún momento sintió temor, ya que los policías empezaron a agredir, empujar, insultar, golpear a los presentes “sin importarles que había niños o mujeres, lo que más me sorprendió fue cuando los policías sacaron sus armas y uno de ellos nos apuntaron”, dijo para “La Verdad Noticias”.

Por otra parte, Alberto, un joven que fines de semana trabaja cerca del lugar, menciona que es recurrente que después de cada partido haya cervezas, “pero jamás había pasado algo como esto, como ciudadano ahora no me tendré que cuidar de los delincuentes, sino ahora hasta de la misma policía”, señaló.

Por su parte, Luis H. jugador de uno de los equipos y que pidió confidencialidad por temor a represalias; comentó que el se encontraba bajando de las gradas después de concluir el encuentro deportivo, cuando a lo lejos un policía le hizo señas “como que me preguntaba que había pasado y pues la verdad, no sabía por qué me lo preguntaba, cuando otro oficial llegó y agredió a un muchacho según para arrestarlo y como se resistió lo lanzó al suelo y lo golpeo”.

El testigo comentó que también a otro aficionado y un jugador les tocó ser agredidos, pero no los identifica ya que los juegos no son municipales, si no son de encuentros al parecer estatales, del cual no quiso abundar por temor a perjudicar a la liga donde juega.

Video evidencia capacitación de policías de Umán

En los videos se pudo observar la brutalidad en la que los elementos de la corporación de seguridad en Umán se dirigieron ante la presunta detención, pero finalmente no se concluyó por alguna razón, pero después de haber amagado, golpeado y amenazado con arma de fuego civiles donde se encontraban mujeres, menores de edad, deportistas y aficionados.

Comunicado del Ayuntamiento de Umán

Posteriormente, después de darse a conocer esta situación, por la noche el Ayuntamiento de Umán encabezado por Gaspar Ventura Cisneros Polanco dio a conocer un comunicado a través de su cuenta oficial de Facebook, donde informó que solo un elemento identificado como Arturo M. "había sido separado de manera inmediata del cargo", cuando fueron tres quienes actuaron con exceso de la fuerza pública, posteriormente confirmaron que también otro había sido cesado y un tercero sancionado.

Asimismo, el edil, en escueto escrito informó que visitaría las instalaciones de las fuerzas policíacas para ordenar a penas el comienzo de capacitaciones en materia de detención y derechos humanos, a pesar de que en abril firmaron el convenio para la implantación del Programa de Colaboración para el Fomento Municipal de los Derechos Humanos” en que se incluiría acciones como la capacitación dirigida a elementos policiacos.

Nuevo video de agresión contra un policía

Fue previo al medio día, cuando se filtró otro video aparentemente grabado por otro oficial, donde se ve a un grupo de personas golpeando violentamente a un policía que se encontraba tirado en el suelo en posición fetal, aparentemente intentando no ser lastimado de gravedad, sin poder defenderse.

El video fue filtrado aparentemente por personal del Ayuntamiento, quien acompañaron dicho video con la información de que el policía había sido agredido cuando intentó detener a una persona en evidente estado de ebriedad que conducía por las calles de Umán, pero en respuesta varias personas entre jóvenes y adultos lo habían agredido, hasta con una roca sobre su cabeza.

Relacionando los hechos del Campo Deportivo 20 de noviembre con este video, que aparentemente ocurrió antes, dejando la agresión policial como respuesta por el aparente linchamiento que recibió un policía, cerca del mismo campo deportivo, del cual los testigos afirman no haber visto nada antes o después.

Alcalde visita la corporación para ordenar capacitación

El alcalde asistió a la comisaría para instruir a los elementos de la policía municipal de Umán sobre la forma en que deben desempeñar sus labores y anunciar el fortalecimiento de las capacitaciones para elementos policíacos, con la intención de garantizar un correcto desempeño de las labores policiales en Umán.

Tardíamente el edil no se quedó de brazos cruzados e inmediatamente separó de su cargo a dos elementos identificados como responsables de esta falta e indicó que se investigará a fondo el caso para asignar a cada involucrado su responsabilidad.

