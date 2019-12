Exhiben en redes a maestro acosador en Mérida; ¡acosó durante 3 años a una joven!

Nuevamente las redes sociales han sido el medio de comunicación para denunciar, al parecer, el acoso que ha ejercido durante tres años un supuesto maestro en contra de una joven mujer en Mérida.

Miranda “A”, a través de su perfil de Facebook, denunció que un hombre que se dice maestro de la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY), la viene acosando con mensajes diarios desde 2016.

El maestro acosador lleva 3 años hostigando a una joven de Mérida.

La víctima exhibió más de 20 capturas de pantalla donde se aprecia cómo el hombre de nombre Juan le manda mensajes privados de Facebook desde hace tres años insistiéndole en que deben conocerse en persona.

La mujer señaló que su error fue no bloquearlo desde un principio, algo que no hizo debido a que está “acostumbrada a que un chingo de vatos que me valen madres me manden mensaje; por eso lo había ignorado”.

Los mensajes suelen ser diarios o frecuentes, de acuerdo con la víctima en Mérida.

Sin embargo, explicó que ya está harta de ser una persona extrovertida y que “crean que tienen el derecho de decirme cualquier mamada. Poco a poco voy siendo más consciente de la gente que me rodea”.

En las imágenes se aprecia cómo el acosador la llama “Bella”, “Hermosa” y en reiteradas ocasiones le insiste en que deben conocerse o al menos pasarle su número de WhatsApp, pese a que la mujer lo ignora.

A pesar del rechazo de la joven, el maestro de Mérida insiste en contactarla.

Al ser cuestionado de que los mensajes que a diario manda es una característica de los acosador, el supuesto docente respondió: “No confundas interés con acoso”; y hasta se aprecia cómo bromea con la palabra.

El mismo acosador admite que trabaja como docente en la ESAY.

Identifican a maestro acosador de Yucatán

Tras la publicación de Miranda, varias mujeres identificaron al supuesto maestro. “Me dio clase, lo conozco desde hace 10 años y no me sorprende. Por cierto, es casado y con hijos”, comenta Carmela “M”.

“Yo lo tengo, y pues al ver esto lo eliminaré. Casi no uso Messenger así que no veo qué tanto me mandan, pero cuando he entrado he visto muchos mensajes de él”, comentó otra mujer entre los comentarios.

La denuncia lo realizó una joven de Mérida de nombre Miranda.

Otra mujer identificada como Saire también lo reconoció y exhibió. “Justo hace unos días también la empezó a aplicar conmigo. Que pinche asco y que bueno que no le respondí”, dijo la joven con una captura de pantalla.

A raíz de esta publicación, en Facebook ya empezó a circular una imagen donde se lee el nombre del maestro y se le identifica como un pésimo docente y un hombre dedicado a acosar a jovencitas.