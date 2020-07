Exhibe gobierno de Muna a colonos; tiran animales muertos en calles que ya habían limpiado

El gobierno municipal de Muna puso en evidencia a sus ciudadanos de la colonia Guadalupe, toda vez que a un día de haberse limpiado las calles y espacios públicos del citado lugar, los mismos pobladores llenaron de nuevo de basura y hasta de animales muertos, que representa un foco de infección para ellos mismos.

Y eso que la administración comunal está realizando limpieza de caminos y hasta patios de las casas, que en teoría no es responsabilidad gubernamental. No obstante, los trabajadores arriesgan su propia salud para cumplir con esa labora, lo cual no fue valorado.

“Pobladores dejan perros muertos y basura”. Basura y perros muertos, es lo que pobladores de Muna dejaron a unos días de haberse realizado una limpieza en la colonia Guadalupe, Muna, denunció el ayuntamiento a través de su cuenta de Facebook. “A unos días de la limpieza de la colonia Guadalupe, la gente ya empezó a tirar basura y perros muertos”, se lee en la publicación, que tiene un sinfín de comentarios con críticas a la población porque no todo lo puede hacer el gobierno, que como evidencia puso fotos.

“Les pedimos que ayuden a mantener los espacios limpios para evitar los criaderos de mosquitos y evitar enfermedades”, añadió.

Lo anterior, generó todo tipo de comentarios que destacan la falta de interés de los ciudadanos para mantener limpias las calles y espacio públicos.

Te puede interesar: Ingenieros de Yucatán también piden desaparecer el paso deprimido

El personal está haciendo limpieza patio por patio sacando desperdicios que generen criaderos de mosquitos, arriesgando su salud. La basura siempre será problema, en todos los municipios y no precisamente por el servicio de recolección o el personal de aseo, el problema inicia cuando no se tiene consciencia y se dice: “por eso hay alguien que lo haga”. La limpieza inicia en el hogar como el valor de la educación, dice contundente la publicación del Ayuntamiento de Muna.