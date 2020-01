Ex rector de universidad yucateca da la cara tras ser señalado por acto ilícitos (VIDEO)

El ex rector de una universidad yucateca da la cara tras ser señalado por actos ilícitos cuando pertenecía a los Legionarios de Cristo.

En días pasados, el periódico ‘El País’ señaló a José María Sabín Sabín como presunto responsable de abuso sexual cometido en contra de Vladimir Resendiz, sin embargo el ex rector de una universidad yucateca envió un mensaje a la comunidad respecto al tema.

José María Sabín Sabín fue señalado por abuso sexual de un compañero.

A través de las redes sociales se difunde un video donde se puede ver al ex rector de una universidad yucateca donde señala que ‘niega categóricamente los hechos ilícitos que le imputan’ en el periódico ‘El País’.

Pareciera que el video fue enviado a la comunidad yucateca, ya que Sabín Sabín mencionó que tuvo la oportunidad de dirigir una de la univerisadades más importantes del sureste de México, donde ‘pudo conocer estudiantes y padres de familia, con quienes formó una gran relación’.

Señalado por actos ilícitos

El ex rector de la universidad yucateca manifestó que en 2016 fue señalado por presuntos actos ilícitos cometidos hace 30 años, cuando pertenció a los Legionarios de Cristo, sin embargo, Sabín Sabín alega que nunca sucedieron dichos actos.

Sabín Sabín dijo que fue acusado en 2016 por actos ilícitos presuntamente cometidos hace 30 años.

‘La parte demandante retiró los cargos por lo que dicha acción legal nunca llegó a un juicio’, dijo.

El ex rector de la universidad yucateca dijo y recalcó que ‘no existe ninguna demanda’ por los hechos que se le señalan.

Actualmente José María Sabín Sabín dice ser un hombre de familia, dedicado al desarrollo de proyectos productivos en su comunidad, de igual forma señala que siempre ha sido un hombre que puede transitar con total libertad en cualquier territorio.

Finalmente el ex rector de la universidad yucateca manifestó que el señalamiento que se le atribuyó, le ha causado angustia en lo personas y lo familiar, por lo que dice no desearle a nadie por lo que está pasando y puntualizó que es un hombre ‘libre con virtudes y defectos’ y dice no se ser ‘responsable de los actos que se le atribuyen’.

