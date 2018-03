Ex pareja la golpea por no querer regresar con el

Su ex pareja sentimental fue quien le dio la agresión dentro de su domicilio; el sujeto fue arrestado por las autoridades estatales

Por propinar fuerte golpiza a su ex pareja sentimental, una funcionaria federal, fue detenido Ernesto Jesús F. C., quien pretendía que la mujer volviera con él. Los hechos ocurrieron el pasado sábado, cuando el hombre incluso amenazó con una pistola a su ex pareja Diana P. L., coordinadora de un programa de la Sedesol. Como la mujer no accedió a volver con él, le dio una cachetada en la frente y la tundió a golpes. El juez de control Rómulo Antonio Bonilla Castañeda le imputó el delito de violencia familiar. Se le impuso prisión preventiva oficiosa por todo el tiempo que dure el proceso. Se dijo que el hombre intentó convencerla de reanudar la relación, pero como ella se negó y por ello la apuntó en la frente con el arma, la empujó, le dio un cachazo y un puñetazo en la nariz. No conforme, la jaloneó del pelo y continuó golpeándola, hasta que la mujer logró zafarse para pedir auxilio.