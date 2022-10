Ex empleado de Bienestar responsabiliza a Huacho si le llegara a pasarle algo

Después de confrontar al delegado de la Secretaría de Bienestar en Yucatán, Joaquín “Huacho” Díaz Mena. Israel Cruz Hernández dice temer por su vida, ya que asegura que el día que le reclamó al responsable de la dependencia en la entidad lo sacaron a la fuerza y lo amenazaron, “hasta que no me alejé los suficiente no me dejaron de seguir, tratando de intimidarme”, señaló.

Israel explicó que durante la pandemia del Covid-19 en abril del 2021 hubo diversos recortes en la delegación, entre los que alcanzó a un poco más de 50 Servidores de la Nación quienes hasta el día de hoy no se les ha dado explicación alguna del despido y mucho menos han sido liquidados conforme a derecho.

“Desconocemos si nuestro despido se derivó de algún acuerdo político o para acomodar a su gente, por eso es lo que estábamos peleando al principio que nos regrese nuestros trabajos, les mandamos dos cartas para que nos dé una audiencia y no respondió, por eso llegó un límite y pues hasta que lo pude encontrar para cuestionarlo”, narró.

Solicitó audiencia

Comentó que en otras ocasiones había intentado hablar con el delegado y suspirante a la gubernatura por Morena, Huacho Díaz, sin embargo, siempre les fueron cerrada las puertas y la oportunidad de recibir una explicación.

“Nosotros caminamos antes que Huacho, antes que su gente nosotros estábamos en el campo, cuando nos mentaban la madre, nosotros poníamos de nuestro dinero y nuestro tiempo, y no se vale que a nosotros nos despidan nada más porque si, porque nosotros sudamos la camiseta”, reclamó.

Negó que haya sido impulsado por algún otro actor político para confrontar al súper delegado, “a mi nadie me manda hacer las cosas, tengo dominio de mí y yo lucho las cosas para mí, solo fui un ejemplo para mis otros compañeros que decidieron dejar las cosas por la paz por temor a no encontrar otro trabajo”.

Fue despedido en medio de la pandemia

Dijo que, tras año y medio de espera, decidió alzar la voz porque las instancias a las que a acudido no les ha dado respuesta y “aunque se que corro peligro después de haberlo confrontado, tenía que hacerlo y exhibir que es una persona que no cumple su palabra”, indicó.

Por último, al destacar que es militante fundador del Partido Morena teme “que la gente de huacho haga algo contra mi persona e incluso que pidan mi cabeza en el partido, por eso hago responsable a Joaquín Diaz Mena de lo que pudiera pasar con mi persona y mis derechos políticos”, señaló.

