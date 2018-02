Ex campeón de boxeo yucateco va por nuevos valores

Gilberto Keb Baas

Inmortalizado en el Salón de la Fama del Deporte Yucateco, el ex campeón del mundo, Gilberto Keb Baas, continúa apegado al ring con la ilusión de sacar una nueva generación de peleadores fajadores de su natal Hunucmá.

El quinto de la dinastía ‘Baby Luis’ continúa marcando su nombre en la historia del boxeo y recientemente fue entronizado junto a otros campeones como Miguel Canto Solís, Gustavo ‘Guty’ Espadas Cruz, Freddy “Chato” Castillo, Juan Herrera Marrufo, entre otros.

¿Qué significa estar al lado de los inmortales?

‘Es un reconocimiento que me llena de alegría y a la vez me siento afortunado de pertenecer a este recinto con otros deportistas destacados. Todo el esfuerzo que en su momento hice cuando gane el título me da ahora este lugar en el Salón de la Fama’.

¿Actualmente a que te dedicas?

‘Colaboro con el Instituto del Deporte y en Hunucmá tengo un gimnasio de box, en ambas encomiendas me dedico a trabajar con los jóvenes para detectar nuevos talentos’.

‘En mi gimnasio trabajo con 14 jóvenes con la intensión de darles una formación deportiva y disciplina, así como alejarlos del vicio y que tengan mejores valores’.

¿Qué consejo les das a tus alumnos?

‘Que sean constantes y dedicados, todos los campeones comenzaron desde abajo y el que persevera con el trabajo del día a día puede romper barreras y cumplir sus metas’.

¿Saldrá próximamente un nuevo campeón de Hunucmá?

‘Trabajamos para eso, no todos pueden llegar a destacar y lograr ser campeones, pero si podemos impulsar a gente buena para la sociedad. Con el paso del tiempo notaremos quienes tienen potencial y los trataremos de proyectar paso a paso’.

A siete años de haber ganado el cinturón mundial, ¿Cómo te sientes?

‘Recuerdo esa pelea importante que me dio el boxeo, fue ante el jalisciense Omar Niño, en la pelea estelar de la función ‘Desafío Maya’ que se realizó en el Polifórum Zamná. El público me apoyo de principio a fin y lo mejor fue que esa noche el cinturón fue para Yucatán’.

¿Qué vendrá este año?

‘Trabajare con el Consejo Mundial de Boxeo como miembro activo, esto quiere decir que le daremos más promoción al estado para futuras competencias’.

¿Qué le falta a Yucatán para tener a nuevos campeones?

‘Que los preparadores estén mejor capacitados y sepan de esta disciplina al cien por ciento. Mucha gente no es la adecuada para estar en el puesto y eso merma el rendimiento de los jóvenes’.

Keb Baas trabajará con la intensión de que vuelva una buena época del boxeo y que surja un yucateco que saque la casta por el estado.