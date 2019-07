Ex alcalde de Yucatán a juicio por no pasar pensión

El ex alcalde de Calcachén Pastor Canul Zárate enfrenta un juicio del cual podría salir con un brazalete electrónico en el tobillo, en el caso que se siga negando a pagar la pensión a favor de un adolescente de 13 años de edad que procreó con su ex pareja Odette Espadas.

El ex funcionario se ha negado una y otra vez a pagar la pensión que había acordado ante autoridades al punto que en la actualidad suma alrededor de 150 mil pesos por adeudo de sus responsabilidades de asistencia familiar por más de dos años y medio en que no ha pagado ni un quinto.

“Desde que era alcalde de Cacalchén en el periodo 2015-2018 ya incumplía con los pagos, pero ahora de plano ni cumple con la pensión, ni se acerca al ver al niño” explicó Odette Espadas.

El ex alcalde priista además le debe a su ex pareja 22 mil 700 pesos, amparados en una pagaré; el ex servidor público fue encontrado penalmente responsable del delito de abuso de autoridad contra un periodista de Yucatán, además, por lo que se le impusieron 10 sanciones por detención violenta y sin causa justificada.