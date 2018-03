Evoluciona el servicio de taxi en Mérida

Las plataformas de transporte han cambiado la movilidad en Mérida; los sitios de taxis están en desuso

Sobre el tema, varios taxistas del Volante comentaron que con esta nueva flotilla de unidades se cumple uno de los pedidos de la sociedad, pues muchos usuarios exigían vehículos más cómodos que el Tsuru. ‘Nos tuvimos que adaptar a las demandas que exige el servicio en la actualidad, pues ya nada es como antes, ni los autos’, mencionó un taxista.

EVOLUCIÓN

Los taxímetros y las malas prácticas de los taxistas están quedando en el pasado para dar paso a la era de las plataformas de servicio de transporte, tal y como lo hace, entre otras, la cual consiste en colocar el destino al cual quieres ir y apretar un botón para que en pocos minutos llegue el servicio a la puerta de tu casa. Hoy en día, los operadores de taxímetros están quedando obsoletos y bajo la sombra de las aplicaciones, pues la tecnología de la actualidad permite pedir el servicio a través de tu teléfono celular, por lo qu, pues todavía no desaparece al 100 por ciento. Ante esta revolución del servicio de taxi, el Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV) ha dado a conocer la adquisición de, lo cual ya se ve en las calles, pues los tradicionales Nissan Tsuru ya cada vez se les ve menos, pues han sido sustituidos por automóviles Nissan Versa, Volkswagen Jetta o Vento, Honda Civic, entre otras marcas. Sobre este nuevo parque vehicular, socios de este gremio afirmaron que los motivos principales por los cuales se dan estas acciones es por las comodidades que ofrecen estos automotores, pues todos cuentan con aire acondicionado, una amplia cajuela, además de que el Tsuru dejó de fabricarse en mayo pasado porque no cuenta con las medidas de seguridad.Hasta seis años, aproximadamente, los taxis deleran los dueños del servicio en Yucatán, pues se les podía ver por horas en sus lugares de sitio, esperando alguna llamada solicitando el servicio o que algún un valiente se les acercara a preguntar la tarifa para llevarlo a tal lugar. En esos momentos se daban el lujo de pedir ‘las perlas de la virgen’, para llevar un servicio a una colonia cercana, e incluso tratando al pasaje con malos modos. Luego, en la administración panista de Patricio Patrón Laviada se otorgaron concesiones a otras agrupaciones que daban el servicio con la modalidad del ‘’, esto significaba que según la distancia iba a ser el costo del servicio, además que se les veía circular con más frecuencia por calles y avenidas, ósea que la gente no tenía que llegar o llamar a un taxi de sitio para obtener el servicio. Esto vino a mover al sector, y con la oferta y la demanda, el servicio se hizo un poco más económico, beneficiando así a los usuarios. Por supuesto, no todo fue miel sobre hojuelas, pues muchos de estos taxistas con tal de querer cobrar más se hacían desconocer la ruta o por querer cobrar más, llevaban a los clientes por las rutas más traficabas, cosa que provocó muchas quejas entre la población. Lo anterior empezó a cambiar con la llegada de Uber y otras plataformas de transporte, pues con un servicio más moderno, desde la comodidad del celular y sin tener que lidiar con taxistas, la gente optó por las plataformas, debido a su costo mucho más económico y cómodo, por lo que las agrupaciones de taxistas, para no desaparecer, tuvieron que adaptarse al ofrecer carros modernos y eliminar, la mayoría, no todos, el famoso taxímetro.