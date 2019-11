Etzel Espinosa, experto en fotografía deportiva visita Mérida

Etzel nos compartió que antes de dedicarse profesionalmente a la fotografía deportiva tuvo oportunidades de trabajar a un banco con un horario cómodo, u otros empleos que le ofrecían estabilidad, pero se mantuvo fiel a sus sueños y la estabilidad la encontró realizando el oficio que tanto anhelaba.

Etzel Espinosa, mexicano, fotógrafo de deportes, amante del fútbol, basquetbol y el box, comentó que la vida lo encaminó a mezclar dos de sus cosas favoritas: la fotografía y los deportes.

Recordó que su primera cobertura la realizó en un partido entre el Club Celaya, cuando todavía jugaba con ella la ex estrella del Real Madrid, Emilio Butragueño contra Puebla en Celaya, sin imaginar que su dedicación y profesionalismo lo llevarían a recorrer el mundo.

“Llevo tres copas mundiales de fútbol mayores, Sudáfrica, Brasil y Rusia, estuve en los Juegos Olímpicos de Brasil, en una parte de los de Londres, nueve Copas Oro de Cocancaf, estuve en Mundiales Juveniles, la edición del 2005 cuando salimos campeones, la de 2009 en Nigeria 2007 en Canadá, entonces sí, en general tengo en total como 12 mundiales de fútbol, dos Juegos Olímpicos, y a raíz de esta ambición de también querer hacer más, soy muy fanático del box y empecé a machacar hasta que me dieron la oportunidad y soy el único mexicano que está en peleas de box en Las Vegas en Ringside, como las del Canelo, siempre estoy ahí, entonces, esas por ejemplo para mí cuentan como un evento muy grande”.

Para él, los retos que sufre un fotógrafo de deportes son diarios, ya que así como Etzel lo describe: “lo fabuloso de cubrir una foto deportiva es que nunca sabes que va a pasar”.

El deportes es impredecible y esa parte es la que a Etzel le sigue despertando gran interés. “Esa parte es la que a mí en lo personal me sigue fascinando de dedicarme cien por ciento a los deportes porque nunca sabes qué va a a pasar, como decía un tío “nunca sabes donde va a saltar la liebre” y más en los deportes, un fotógrafo de box nigeriano que trabajaba en AP contaba que llegó con mucha anticipación a una pelea de Mike Tyson, en el estacionamiento del Caesars Palace de Las Vegas y de repente cayó un paracaidista y se atoró en la luces sobre el ring, nunca sabes qué va a pasar o en el evento o alrededor del evento”, comentó.

Una serie de decisiones lo fueron encaminando a las mejores oportunidades de su vida, hasta darse cuenta de que la foto deportiva era todo para él.

La experiencia que Etzel ya tiene le permite tener más ubicación, incluso el sentido de la oportunidad más desarrollada, lo que le ha permitido conseguir excelentes fotografías pese a que no es sencillo conseguir buen material fotográfico en el deporte. “Por ejemplo, en una cancha de fútbol en un Copa del Mundo, somos permitidos entre 80 y 120 fotógrafos en la cancha, y a pesar de que todos estamos viendo la misma pelota al mismo tiempo, no todos tenemos la misma foto, no todos tienen la misma sensibilidad, el mismo encuadre, el mismo momento, el mismo timing, y eso es lo bonito de esto, el terminar un juego y ver que tu material es bueno y que puede competir con otros fotógrafos que son igual de sobresaliente en sus países”.

En el Foto Quest Mérida, organizado por Nikon, Etzel aprovechó para compartir con la gente de Yucatán sus emocionantes experiencias.

Etzel se siente particularmente orgulloso de sus fotografías de boxeo y a la vez, se siente muy agradecido con el balompié porque ha podido desarrollar un carrera exitosa.

“Debo confesar que mis fotos de box, mis fotos de combate me llena de orgullo, porque es lo más difícil, para mí es lo más difícil, aquel momento cuando el puño impacta y sobre todo en la piel, como le dicen la cara de chicle, para mí siempre es muy importante tener ese tipo de instantes y al fútbol le debo muchísimo, porque me ha dado el sustento, que siga yo haciendo esta parte de mi sueño y de poder conocer el mundo, siguiendo el fútbol me ha dado la oportunidad de conocer el mundo y de conocer a otros fotógrafos, conocer a fotógrafos que yo admiro mucho y que ahora puedo tener una conversación con ellos como lo que somos como colegas y de seguir aprendiendo de ellos, de su trabajo, de sus experiencias, la verdad es que nunca he sido tímido, entonces no me paro a respetar y no preguntar, a todo mundo le pregunto.”

Ricardo D. Pat