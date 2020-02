Eternamente enamorado; abuelito va a un parque de Yucatán a recordar a su esposa

Eternamente enamorado, a don Manuel Chay, de 95 años de edad, se le puede ver todas las tardes sentado en una de las bancas del parque principal del municipio de Muna, recordando a su esposa, doña “Cuquita”.

El abuelito comentó que desde hace años acostumbraba a salir al parque principal de su comunidad, en compañía de su esposa, como si fueran dos enamorados que en ocasiones degustaban de un chicharrón o palomitas.

El abuelito va todos los días al parque de Muna, Yucatán, a recordar a su esposa.

Don Manuel recuerda que su esposa era bonita y bien arreglada, que “siempre estaba dispuesta a salir al parque a pesar de nuestra edad”, lo cual le trae muchos bonitos recuerdos que le inundan los ojos de lágrimas al contarlo.

El buen corazón del abuelito es percibido no sólo por las personas de Muna, si no también por los animales, ya que todos los días un perro de la calle se acerca a él cada que lo ve llegar y a diario le regala un poco de afecto.

Debido a esto, el hombre también le responde al animal, quien dice que es una creación de Dios, y también le regala un poco de su afecto, lo que provoca una sonrisa en el abuelito de 95 años que este año cumplirá 96.

Abuelito recuerda a su esposa en un parque de Yucatán

Nacido un 24 de diciembre de 1924, don Manuel comenta que a lo largo del tiempo, Muna ha tenido cambios, como es el caso de los jóvenes que están inmersos en sus teléfonos y que no son libres tecnológicamente.

Cada que llega al parque, un perro se acerca a él y lo acompaña durante su estancia en ese lugar.

Finalmente, el abuelito recomendó a los casados que se amen, que se consientan, que no se arrepientan de no demostrar cariño y amor, ya que no saben qué les depara el destino y tampoco saben quién se irá primero.

