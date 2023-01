Estudiante de la UADY denuncia a compañero por abuso sexual

La estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Sinaí Caballero, denunció a través de las redes sociales el abuso sexual del que fue víctima por parte de un compañero identificado como Gonzalo, en noviembre de 2022.

La joven universitaria relató que el pasado viernes 4 de noviembre, luego de una fiesta conocida como “Novatada de la FCA” a la que asistió con su agresor y otros compañeros estudiantes, fue víctima de los tocamientos de una persona a la que consideraba su amiga desde el 2018.

En la publicación la joven narra los hechos ocurridos y cómo fue que ese día Gonzalo le ofreció quedarse a dormir en su casa, para ofrecerle un supuesto lugar seguro y no se vaya en un taxi.

Fue ahí cuando aprovechando su inconsciencia y sin importarle que otro amigo se encontraba durmiendo en la misma habitación, cuando Gonzalo habría aprovechado para tocar todo su cuerpo sin su consentimiento.

“El shock me duró dos días, no sé cómo explicarles que duré casi 48 hrs haciéndole creer a mi mente, que Gonzalo no me había hecho nada y que todo estaba bien. Hasta que al tercer día mi cuerpo fue el que colapsó, no podía dormir, no quería comer, no podía dejar de llorar y físicamente me estaba enfermando”, escribió Sinaí.

Aunque aseguró que al principio no tenía la intención de hacer pública “esta situación tan dolorosa y personal”, las redes sociales se volvieron el último intento por tener “una graduación tranquila, donde mi familia y yo podamos disfrutar de ese momento en paz y plenitud”.

Lo anterior debido a que a pesar de haber activado el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género, Discriminación, Hostigamiento, Acoso y Abuso Sexual de la UADY, esta medida “no sirvió de mucho” porque finalmente tuvo que compartir lo que había pasado con compañeros y maestros, para que le dieran el permiso de viajar de regreso a su ciudad natal Tabasco y poder contárselo a sus padres.

El pasado 2 de diciembre también tuvo una cita con la psicóloga de la Universidad, Diana Rodríguez Basto y la abogada Aglae Corona Soto, en la que contó lo sucedido pero solamente quedaron en contactarla a la brevedad y eso no ha pasado.

En la víspera también se acercó a los miembros del comité organizador de la graduación y les habló sobre la situación para solicitar que Gonzalo no asista a la fiesta, pero respondieron que el estudiante se había puesto agresivo e incluso acusó con denunciarlos si se le impedía el acceso.

Denunció al agresor

Sinaí compartió su testimonio en redes sociales

En busca de asistir a su fiesta de graduación tranquila y poder otorgar un respaldo jurídico a los organizadores para restringir el acceso de su presunto agresor, Sinaí acudió el pasado martes acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) a denunciar a Gonzalo por abuso sexual.

“Sigo sin entender por qué se aferra a querer ir a la graduación, sabiendo que yo estoy ahí, cuando en el último chat que tuvimos, le dejé en claro que no lo quiero cerca de mí (...) Por respeto a mí y a mi familia, espero que no se presente”, abundó.

La organización UADY sin Acoso compartió el testimonio del caso y añadió su publicación con la frase “Exigimos Justicia para Sinahí” (sic).

Rosa Cruz Pech, representante de dicha agrupación, comentó acerca de la agresión hacia la estudiante de FCA, que hay más casos de personas en situación de violencia sexual bajo esa dinámica de abuso de poder y confianza.

“Los amigos también violan”, compartió la activista.

Este caso se suma a los de muchas otras estudiantes de la UADY que han denunciado agresiones por parte de sus compañeros, sin que el protocolo vigente sancione a los señalados.

Tal fue el caso de Valeria, alumna de la Prepa Dos, quien vivió una situación de violencia sexual por parte de uno de sus compañeros y la UADY en lugar de resolver la situación, sometió a la estudiante a un proceso que la revictimiza constantemente. Además, su agresor continúa estudiando en su mismo plantel.

Infórmate de las noticias de Yucatán dando clic aquí

Apenas en diciembre de 2022, el Consejo Universitario de la UADY desechó la propuesta de un nuevo protocolo de actuación contra este tipo de situaciones, impulsado por UADY Sin Acoso y otras asociaciones, al considerar que el existente se puede reformar para atender mejor las denuncias por violencia de género, discriminación y violencia de tipo sexual.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Siguenos en nuestra cuenta de Instagram