Estudiante crea escuela de educación inicial indígena en Yucatán

Manuel Rodrigo Xool Canché es un estudiante yucateco de la licenciatura en educación inicial. Su gusto por el desarrollo de las primeras infancias lo llevaron a cursar esta carrera y la falta de un espacio educativo para niñas y niños de cero a tres años, a crear la primera Escuela de Educación Inicial Indígena “Nueva Creación” de Tetiz.

Este proyecto que ha cambiado la forma en la que las madres y padres de familia educan a sus hijos comenzó en octubre de 2021. Manuel comenzaba sus estudios superiores y se dio cuenta que en su comunidad no había ningún maternal, por lo que algunos pequeños crecían con dificultades en el habla y en cómo se relacionaban con otras personas.

“Entonces yo pensé, por qué no aplicar lo que estoy aprendiendo en mis lecciones, para que en Tetiz exista una escuelita de educación inicial”, comentó el pionero de este proyecto, en el municipio ubicado al poniente de Yucatán.

Con sus propios recursos, el estudiante de educación inicial publicó en redes sociales una convocatoria a la que respondieron 55 familias, quienes comenzaron a reunirse por las tardes en la plaza principal de Tetiz, frente al edificio del Ayuntamiento.

“Más que nada consistía en llevar información a los padres sobre el desarrollo de sus hijos, y trabajar con los niños en actividades de estimulación temprana, el lenguaje, con material didáctico y actividades de medio ambiente”, explicó.

Gracias a Manuel Rodrigo, las niñas y niños de cero a tres años en Tetiz tienen un lugar dónde aprender

Con colchonetas, aros, triciclos y otros medios que donaba la comunidad, las y los niños más pequeños de Tetiz comenzaron a divertirse mientras aprendían, gracias a la iniciativa de Manuel, que surgió sin pedir un peso a cambio.

El proyecto trascendió tanto que rápidamente llegó a los oídos de la Secretaría de Educación de Yucatán (Segey), quienes en febrero de este año se acercaron a Manuel para que iniciara un proceso de acreditación, para ayudar a que su taller se volviera oficialmente una Escuela de Educación Inicial Indígena.

Gracias a esto, la escuela “Nueva Creación” también recibió mobiliario, mesitas para niños, sillas, más colchonetas, un espacio para impartir sus actividades y un programa educativo oficializado ante la dependencia estatal.

Del proyecto que Manuel Rodrigo inició, ya se graduaron 32 niñas y niños que pasaron por Lactantes A, Lactantes B y Maternal A, los cuales llegarán más preparados y despiertos a su educación preescolar.

El próximo curso incorporado a la Segey comenzará el próximo mes, pero ahora Manuel Rodrigo no estará a cargo, ya que la acreditación de su escuelita también incluía la designación de una maestra de educación inicial, que ya estuviera graduada del nivel de licenciatura.

Por mientras, el joven de Tetiz dijo sentirse orgulloso de haber sido el pionero de este proyecto, que inició con el objetivo de que su municipio tenga niños más felices y alegres. Y aunque no seguirá al frente del grupo, aseguró que continuará apoyando en las labores de la nueva escuelita de su localidad.

“Me comentaron que yo no me quedaba porque me falta concluir mis estudios, pero yo estoy meramente feliz porque lo que yo quería es que este nivel educativo existiera en el municipio y se logró, porque un niño que asiste a educación inicial es un niño feliz, alegre y que desarrolla sus habilidades físicas, motoras e intelectuales”, resaltó.

¿Qué es la educación inicial?

Según el portal de la SEP, la Educación Inicial es el servicio educativo que se brinda a niñas y niños menores de seis años de edad, con el propósito de potencializar su desarrollo integral y armónico en un ambiente rico en experiencias formativas, educativas y afectivas, lo que les permitirá adquirir habilidades, hábitos, valores, así como desarrollar su autonomía, creatividad y actitudes necesarias en su desempeño personal y social.

La Educación Inicial es un derecho de las niñas y los niños, una oportunidad de las madres y los padres de familia para mejorar y/o enriquecer sus prácticas de crianza y un compromiso del personal docente y de apoyo para cumplir con los propósitos planteados.