Estreno mundial de obras compuestas por talentos de Yucatán

Blanca Fuentes ganó con su obra Estampa Yucateca, mientras que Yussef hizo lo propio en el área de Música Sinfónica, trabajos que pasaron el proceso de selección, y ahora serán estrenadas a nivel mundial en los conciertos que se ofrecerán el próximo sábado 20 de julio a las 20:00 horas en el teatro José Peón Contreras y el domingo 21 de julio a las 12 horas del mediodía en ese mismo escenario, ambos conciertos bajo la dirección del Mtro. brasileño/italiano Lanfranco Marcelletti Jr.

Blanca Fuentes y Yussef Rios Dib, fueron los ganadores de la convocatoria lanzada por Kunst & Music Yucatán A. C.

El maestro José Luis Chan Sabido, presidente de Kunst & Music Yucatán A. C., dijo que también se interpretará una obra del maestro Pedro Carlos Herrera, compositor Yucateco de quien también se ejecutará una obra de su autoría. El autor dijo a La Verdad que le parece que es una cosa justa, el hecho de abrir espacios para compositores y no específicamente por él, sino por todos aquellos compositores que están componiendo música nueva y que esta no se quede encerrada en un cajón sino que sea interpretada. Mencionó que se ejecutará el prólogo de su obra Canek, escrita para ballet, como encargo del mtro. Víctor Salas y que se estrenó mundialmente bajo la dirección musical del mtro. José Luis Chan Sabido y la coreografía e idea del mtro. Salas.

La obra ganadora de Blanca Fuentes Valencia, “Estampa Yucateca”, compuesta para instrumentos de alientos metal y percusiones, tiene forma de Jarana y pretende reivindicar nuestra cultura.

Yussef Rios Dib resaltó que es la primera vez en la historia musical contemporánea de Yucatán, que se celebra una convocatoria dirigida a compositores regionales, para que sus obras sean ejecutadas en vivo en el teatro José Peón Contreras. Mencionó que su obra Relatos de Piedra cuenta una historia a través de la música, en forma de poema sinfónico, sobre la historia de Yucatán, sobre los Mayas, la conquista, y sobre nuestra época actual.

El maestro brasileño/italiano Lanfranco Marcelletti Jr. será una de las figuras estelares de estas presentaciones.

El mtro. José Luis Chan Sabido, anunció que la Orquesta Sinfónica Mayapán se presentará una vez al año, en el marco de futuros encuentros de Música de Cámara y Sinfónicos Yucatecos (Peninsulares) e invita a la sociedad Yucateca a asistir a los conciertos: “Camerística”, que se celebrará el sábado 20 de julio a las 20:00 horas en el teatro José Peón Contreras con el programa, suite inglesa de Hubert Parry, Himno para mezzo-soprano y cuerdas de Roberto Abraham Mafud, Quinteto para alientos madera y corno de Danzi, Tres Miniaturas de Daniel Ayala Pérez, el estreno mundial de Estampa Yucateca de Blanca Fuentes Valencia y la Fanfarria para un hombre común de Aaron Copland, bajo la dirección del mtro. Lanfranco Marcelletti Jr.

El mtro. Chan Sabido en nombre de Kunst & Music Yucatán A. C., agradeció a las instituciones que apoyan el proyecto.

El concierto con la Orquesta Sinfónica Mayapán, que se celebrará el domingo 21 de julio a las 12 horas del mediodía en el teatro José Peón Contreras con el programa, Obertura Egmont de Beethoven, Concierto para Corno y Orquesta de Richard Strauss, Prólogo de Pedro Carlos Herrera, Estreno Mundial de la obra Relatos de Piedra de Yussef Rios Dib y la Suite No 2 de la Ópera "Carmen" de Bizet.

Ricardo D. Pat