Esto ofertará Yucatán en el Tianguis Turístico

El empresario y ex presidente del Consejo Empresarial Turístico de Yucatán, Jorge Escalante Bolio, afirmó que sumado al júbilo porque Mérida será sede de la edición 2020 del Tianguis Turístico, existe la responsabilidad de mejorar la infraestructura en el puerto de Progreso y el parador turístico de Chichén Itzá, en donde el ambulantaje sigue dejando en entredicho la falta de voluntad política, ya que administraciones van y vienen sin que nadie tome cartas en el asunto.

¿Cuál es la ley que prohibe el ambulantaje en zonas arqueológicas?

Los artículos 51 y 53 de la Ley del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) señalan que no está permitida la actividad comercial y la mendicidad en las zonas arqueológicas y los museos del país. El punto es que si vamos a ser el centro de atención mundial en el sector turístico no podemos soslayar estos grandes temas, ya que la autoridad habla de por lo menos 500 vendedores ambulantes, pero sabemos que son mucho más.

¿Qué se debería modernizar en las instalaciones de Chichén Itzá?

Todo, porque la infraestructura está obsoleta. Piden al turista que deje sus mochilas en los lockers, pero éstos no tienen puertas, los baños no se diga. Cuando se realiza el equinoccio es una pena ver cómo hombres y mujeres deben compartir los baños. Se deben realizar trabajos de modernización y mejoras en todos los servicios, ya que se trata de la zona maya más visitada del país y cuya derrama económica representa un amplio beneficio para diversos sectores de la sociedad.

¿El problema son los vendedores ambulantes?

No estamos en contra de los vendedores ambulantes, sino de que realicen su actividad en áreas más acordes, en las afueras, con los servicios necesarios y en beneficio tanto de los turistas como de los prestadores de servicios tanto del sector público como del privado.

¿Qué responsabilidades conlleva ser la sede del Tianguis?

En primer lugar debemos ver si tenemos el recinto adecuado, en segundo el presupuesto, ya que es un evento que no resulta nada barato y estamos hablando de una época en donde sólo se escuchan recortes al presupuesto; en tercero la participación en grupo. Un tianguis turístico puede tener mayor o menor éxito en la medida en que trabajen unidos los gobiernos y la iniciativa privada. El evento nos da la oportunidad de tener aquí a compradores del mundo entero; es una gran oportunidad de que vean los atractivos culturales, coloniales, naturales, arqueológicos, la gastronomía, etcétera.

¿Cuál es el mayor reto?

El punto es que vienen compradores nacionales e internacionales y no basta con todo lo que hablamos, sino qué vamos a mostrar y cómo lo vamos a hacer.

¿Qué hay en el aspecto de Progreso?

Los cruceristas son visitantes que dejan una gran derrama económica, es un turista que debemos apreciar y valorar. Las navieras desde hace tiempo están pidiendo cambios que se han comenzado a realizar, pero estamos a un año para presentar a Yucatán como el destino ideal de México y aún hay mucha tarea pendiente.

¿Contamos con los servicios necesarios?

Sí, en materia de hospedaje, conectividad aérea, gastronomía no hay problema. Me preocupa más la imagen del destino, no Mérida, como ciudad es hermosa, sino en un concepto integral. No podemos esconder que hay basura en las carreteras, que Progreso no está en condiciones óptimas, que Chichén es un desastre.

¿Qué le deja el Tianguis Turístico a la ciudad que fue sede?

Al ser el escaparate más importante de todo el país tienes a los ojos del mundo encima, por lo tanto está en juego tu prestigio como anfitrión, como prestador de servicios de alto nivel. Tradicionalmente es un evento que vende circuitos, paquetes de viaje, se vuelve el destino para futuros compradores que elabora en sus productos y me refiero a congresos y convenciones, incentivos, entre otros. El tianguis deja un gran conocimiento de la infraestructura y la capacidad que tiene el destino en el segmento de turismo de negocios.

_JAIME TETZPA