Estefanía Lavalle, una joven promesa musical

En Yucatán hay talento musical y muestra de ello son los grandes expositores de la canción yucateca, sin embargo, también se tiene que apoyar a las jóvenes promesas que incursionan en esta industria, mencionó en entrevista con La Verdad Noticias, la cantante Estefanía Lavalle, quien próximamente se presentará en concierto desde el Palacio de la Música.

Estefanía Lavalle se presentará en concierto el próximo 7 de abril en Mérida

¿Quién es Estefanía Lavalle?

Soy una cantante de Mérida, Yucatán y tengo 25 años de edad. Cantar es lo que más amo en el mundo, también soy maestra en una primaria donde doy clases de inglés felizmente, pero mi principal motor es la música.

¿Desde hace cuánto cantas?

Me dedico a cantar desde hace ya 10 años, empecé muy pequeña, me acuerdo que desde niña mi sueño era ser artista y así logré que mis papás me metieran en clases de teatro, canto, baile y actuación, de todo, así fue como comencé.

¿Algún momento ha marcado tu carrera musical?

Uno de los momentos más importantes de mi carrera musical fue cuando llegó a Mérida el maestro Francisco Céspedes, para dar un concierto en el Auditorio La Isla y me invitó, canté una canción a dueto con él y es algo de lo mejor que me ha pasado, así como participar en el programa de La Voz, recibir el coacheo de David Bisbal y el apoyo del maestro Manzanero.

¿Quién es tu respaldo?

Las personas que más me apoyan en este sueño sin duda ha sido mi familia, mi papá es mi manager y ellos han estado detrás de todo lo que he hecho, mi familia significa muchísimo para creer en mí y seguir adelante, porque si algo me han enseñado es que no existen límites.

¿Qué música presenta Estefanía Lavalle?

Mi concepto artístico es hacer un recorrido por las maravillosas letras de compositores de todos los tiempos, haciéndolas actuales, frescas con su estilo único y arreglos maravillosos, que atrapa a los corazones y toca las almas de quien la escucha.

¿Qué estás preparando para presentar en concierto?

Actualmente estoy preparando un concierto espectacular titulado “Las canciones que tocan el alma”, que voy a presentar el próximo 7 de abril en el Palacio de la Música de Mérida, en conjunto con mi banda de música y el maestro Robert Young, bajo la dirección artística del maestro Edgar Cruz.

¿Qué incluirá esta presentación?

Va a ser una presentación de poco más de una hora, con grandes letras y viajes por el tiempo, con temas conocidos interpretados por Franco de Vita, Mijares, Amanda Miguel, Francisco Céspedes, entre otros, además de mis sencillos.

¿Dónde se pueden conseguir los boletos?

Los boletos tendrán un costo de 275 pesos y se pueden adquirir en línea a través de la página tusboletos.mx o a través del número telefónico 999 313 5991.

