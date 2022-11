Estas son las dos Mérida que presume Renán, exhibe diputado

Al darse a conocer una encuesta de alcaldes de México, donde posiciona al alcalde Renán Barrera Concha y otros alcaldes panistas de Yucatán, con el porcentaje de aceptación por arriba de 50 por ciento, pero con problemas en seguridad, desarrollo económico y obras públicas, así reveló la encuestadora “Demoscopia Digital”.

Ante estos resultados que aparentemente destacan el trabajo de los panistas al frente de gobiernos municipales, el diputado del PRI Gaspar Quintal Parra señaló que la encuesta es subjetiva y la realidad de Mérida se ve en las comisarías abandonadas, tras nueve años de gobierno del panista, Renán Barrera.

“No puede ser que haya una Mérida con un desarrollo impresionante en materia de infraestructura de salud y servicios, y alado en las comisarías calles sin petrolizar, viviendas sin servicios básicos, sin acceso a salud”, recalcó.

¿Mérida estancada?

Refirió que para nadie es un secreto que en la capital yucateca exista problemas en el caso de la economía, esta no ha crecido en los últimos tres años en Mérida y en la actualidad se visualiza por la inflación que está casi a dos dígitos y “en el caso de la obra pública el sur, oriente y poniente de la ciudad hay obras públicas abandonadas por el Ayuntamiento, en las comisarías de Mérida es vergonzoso que en pleno siglo XXI existen comunidades rurales en el abandono, tan cerca de Mérida y tan lejos en el desarrollo”, recriminó.

Asegura que existe una mala planeación y organización por parte del gobierno municipal, la cual es urgente resolver en Yucatán “porque no solo hablamos de los dos yucatanes, si no estamos hablando de dos Mérida, la del norte y la del sur, no en los fraccionamientos sino en las comunidades donde no hay oportunidades de empleo”, denunció.

Explicó que el problema no solo existe al sur, sino en las comunidades que están alado del Contry Club, el sector de Altabrisa, Cholul y Temozón, insistió que se pueden vivir alado hasta del Star Médica pero los meridanos no pueden acceder a estos servicios porque sus economías no les alcanzan, abarrotando al Hospital General Agustín O'Horan.

“El actual alcalde lleva nueve años como gobernante en el municipio de Mérida y creo que es un asunto de planeación de gobierno, organización y de sentido de gobierno, falta una política de estado que genere un verdadero desarrollo social que disminuya la brecha social”, subrayó.

Abundó que en el tema de salud un ejemplo es santa Gertrudis Copó, a lado está el hospital El Faro, ¿pero cuantos pueden acceder a ese hospital?, manifestó que en algunas comunidades hasta el momento el transporte público difícilmente llega, “y es vergonzoso que alado de una mansión de lujo exista una vivienda que no cuenta con los servicios básicos y no estamos hablando de comunidades apartadas o que se ubiquen en la selva maya cerca de quintana roo, estamos hablando”, dijo.

Por último, exhortó a las autoridades a tomar mejores decisiones y atender las necesidades, en este caso el de los ciudadanos de Mérida “antes de pensar en competir para otro puesto en el gobierno”, finalizó.

