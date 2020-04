"Estás enfermo de Covid-19": Enfermero de Mérida es bañado de refresco e insultado

Nuevamente en Mérida se ha dado la agresión a un enfermero, quien denunció en redes sociales de Yucatán que una mujer lo bañó de refresco mientras le gritaba que estaba enfermo de Covid-19.

De acuerdo con la denuncia del enfermero Gilberto Paullada, los hechos ocurrieron ayer lunes en el Centro Histórico de Mérida, mientras esperaba su camión después de una larga jornada laboral en un hospital.

La agresión ocurrió en el cruce de las calles 60 y 67 del Centro Histórico de Mérida.

El enfermero dijo que después de salir del trabajo pasó por la calle 60 para tomar el camión que lo lleve a su casa, pero a tan sólo unas cuadras antes de su paradero, una mujer lo agredió y también lo insultó.

“Una señora de bien se tomó el tiempo y delicadeza de agredirme tirándome refresco y aún tuvo el valor de gritarme que contaminaba el planeta y que tengo la enfermedad de Covid-19”, mencionó en redes sociales.

De acuerdo con la denuncia en redes, la agresora estaba en su vehículo y aprovechó que le tocó un semáforo en rojo para agredir al enfermero, a quien además insultó en pleno Centro Histórico de Mérida.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Le tiran refresco por ser enfermero en Mérida

“Mi esposa y mi bebé de siete meses me esperan. Si por mi fuera, no salgo y me quedo en casa con ellos, pero elegí ser enfermero para atender pacientes y cuidar de ellos. Ver nacer la vida y también irse”, dijo.

El enfermero indicó que nunca pensó ser agredido por la gente de Mérida.

Asimismo, agregó que en el hospital donde trabaja, el cual se encuentra en el interior del estado, no es un lugar donde se vean casos de Covid-19 confirmados, pero dijo que la gente es más educada con el tema.

Te puede interesar: Pareja enferma con Covid-19 pudo contagiar a más de 30 personas

“Yo pensé que no me tocaría vivir algo como esto (una agresión)”, comentó el enfermero, quien le pidió a su agresora que si ve a un compañero suyo en la calle que no le haga lo mismo que a el le hizo.