Estalla líder por pérdida de sindicatos en Yucatán

Tras reconocer que al menos unas 20 organizaciones que estaban adheridas a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), se han pasado a un nuevo sindicato, Pedro Oxté Conrado, descalificó la presencia en Yucatán del Catem.

Oxté Conrado, dijo que no le preocupa la formación de otras centrales sindicales, ya que el gobierno y los empresarios conocen a los sindicatos que no politizan la contratación de los trabajadores.

Pero en una actitud contradictoria fustigó la creación de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem).

La cual dijo que se trata de una agrupación sin identidad porque está integrada por ex panistas, morenistas, ex priístas y ahora verde ecologistas, no tienen raíces de identidad con las bases trabajadoras, arguyó.

“No tienen calidad moral para decir que son una alternativa sindical, están engañando a los trabajadores”, acusó.

Oxté Conrado dijo que la CROC cuenta con 120 organizaciones sindicales adheridas, pero esta cifra se reducirá debido a las afiliaciones a la nueva central sindical vinculada con el partido Morena en Yucatán.

_Rebeca González.