Estafados con la trova demandarán a Mauricio Vila y Fridman; no quieren pagar

El gobernador de Yucatán Mauricio Vila Dosal y la Secretaria de Fomento Turístico, Michel Fridman Hirsch, serán demandados colectivamente por decenas de personas que aún no han recibido la devolución de su dinero por concepto de la compra de boletos para el Festival Internacional de la Trova -programado en diciembre de 2019-, del que extraoficialmente se vendieron entre mil 200 y mil 800 boletos.

A siete meses de haber sido suspendido el concierto porque la empresa contratada para su organización, Magnos Comercialización de Entretenimiento S. de R.L. de C.V., estaba siendo investigada en el estado de Morelos por actos de corrupción y de que la propia Michel Fridman pusiera como aval al gobierno de Yucatán para la devolución del dinero, decenas de personas carecen de respuesta.

En redes sociales, muchos usuarios de esta herramienta...

Manifiestan su inconformidad contra los funcionarios debido a que en su momento, figuraron como avales de la empresa y al día de hoy los organizadores del concierto en el participarían figuras como los cubanos Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, la mexicana Natalia Lafourcade, el argentino Kevin Johansen y el brasileño Caetano Veloso “brillan por su ausencia” ya que no contestan ni teléfonos ni correos electrónicos.

La titular de la Sefotur Michelle Fridman no tiene interés en resolver el problema que creó al contratar una empresa bajo investigación

En su momento, el gobierno del estado que encabeza Mauricio Vila Dosal, informó que “El Festival de la Trova se realizará en el 2020, con la presentación de artistas de talla internacional y nacional, y por supuesto de nuestros artistas yucatecos, de reconocida calidad artística”.

La empresa que vendió los boletos para el festival, debe devolver el importe a sus clientes.

Sin embargo, el discurso oficial se ha quedado solo en eso, ya que a la fecha la inconformidad crece debido a que por la cuarentena provocada por el Covid -19, muchas personas se han quedado sin trabajo y es precisamente en ese momento, cuando más requieren la devolución de su dinero.

Un fraude anunciado por la corrupción de Marnos

Replicamos algunas de las denuncias de los defraudados.

Alex Gómez escribió el pasado 3 de marzo de este año que solicitó su reembolso desde el 13 de noviembre y hasta la fecha no le habían hecho la devolución, “justamente hace un momento acabo de marcar para pedir información y darle seguimiento y parece que ya no atienden el teléfono. Sin duda un fraude”.

En su cuenta, Angélica Gamboa escribió:

Buenos días. De antemano agradezco su respuesta, sin embargo sobra decir que es igual de decepcionante que los correos anteriores. Entiendo, y la comunidad que se formó, entendemos lo complicado que puede ser la devolución del recurso cuando ya habían dispuesto de él. No obstante, como consumidores, sabemos que estamos en pleno derecho de exigir el reembolso de nuestro dinero, que no son cantidades pequeñas y al día de hoy, son necesarias para nuestra economía; y si no se disfrutan su momento, ahora requerimos de él.

Envío este correo representándome a mí y a un grupo de personas sumamente inconformes con la logística de reembolso, y esperamos que nuestra petición pueda acelerar la devolución de nuestro dinero.

Por el momento, dejo nuevamente mi nombre y el de otras personas que exigimos la devolución del recurso a la brevedad, cuatro meses ha sido tiempo suficiente de espera.

Número de orden 120895

Fecha de compra 03 NOV 2019.

Otra de las ciudadanas inconformes es Marilé Martínez, quien escribió el 2 marzo a las 14:06.

Alguien tiene la información para poner demanda en Profeco??? Ya no responden ni correos ni llamadas, mi solicitud fue desde el 18 de noviembre.

En el caso de Alex Gómez, escribió el 3 mar a las 9:48:

Buenas tardes, solicité mi reembolso desde el 13 de noviembre y hasta la fecha no me han hecho la devolución, justamente hace un momento acabo de marcar para pedir información y darle seguimiento y parece que ya no atienden el teléfono.

Sin duda un fraude

La misma situación es para Fernando Baqueiro, quien publicó el 9 de mar a las 8:04.

Me encuentro en la misma situación. No han reembolsado. Si pretenden hacer denuncia masiva me uno.

Por su parte, la señorita Cyn Camacho escribió el 2 mar a las 15:22

Ya hay un grupo Facebook se llama Festival de la Trova/Fraude 2019

Hola nuevamente Grupo!!!

Creo que no todos se encuentran muy contentos, por lo que veo, aún hay muchos que no les han reembolsado.

Quiero decirles lo siguiente y espero no se sientan agredidos:

A principios del mes de diciembre empecé a comentar y publicar en la página de Facebook del dichoso festival; ya que veía que habían transcurrido dos semanas y no tenía noticias de mi reembolso. En ese momento me di cuenta que muchas personas habían metido reclamación antes que yo y se quejaban y pedían explicaciones en comentarios. Fue entonces que decidí “no dormirme” porque se veía venir un fraude.

Te puede interesar:https://laverdadnoticias.com/yucatan/Tumba-diputada-NEGOCIAZO-de-Sefotur-en-complicidad-con-empresa-turistica-20191103-0184.html

En ese entonces conocí a una gran colaboradora de este grupo “Karen Graniel, quien sin ningún problema me brindó su apoyo; ella me comentaba que ya le habían reembolsado en ese entonces, pero también su experiencia batalló para contactarlos y seguidamente para presionarlos. Amablemente me dio sugerencias e información para contactar a un reportero y hacer la denuncia pública.

Alejandra Méndez escribió el 26 abril a las 11:32

Hola. Yo compré cuatro boletos VIP. Fueron más de $13,000 y tampoco he recibido mi reembolso. Me responden los correos cada que se les da la gana, alguien ya tuvo respuesta?

Mira las noticias de Yucatán dando click aquí

En su momento, Michel Fridman Hirsch puntualizó que la “empresa fue contratada en tres ocasiones:

1) para la producción técnica de la fiesta del cambio de estafeta del Tianguis Turístico

2) para la producción técnica de los foros de sostenibilidad turística

3) para el Festival Internacional de la Trova, siendo esta empresa la organizadora, creadora y propietaria del concepto y evento.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana

En ese punto, explicó que las autoridades estatales que encabea el gobernador Mauirico Vila Dosal, estarán atentas y vigilantes de la mecánica de esta devolución, la cual debe ser informada por esa empresa a la brevedad posible. De acuerdo a información extraoficial, se habían vendido entre mil 200 y mil 800 boletos para los recitales de ese festival en Yucatán.