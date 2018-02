Estafadores venden celulares de lujo por redes sociales en Yucatán

estafas en Mérida

Al menos dos personas de diferentes estados de la República Mexicana han exhortado a aquellos yucatecos que gustan adquirir equipos telefónicos por medio de redes sociales a estar alertas sobre una usuario de Facebook que dice llamarse Yadira Coutiño, pues, según ellos, es una estafadora que comercializa ¡Phones tanto originales como réplicas.

Diana Holguín y Brandon Cabrera, de Quintana Roo y Oaxaca, respectivamente, señalaron que la mencionada persona les robó 14 mil 300 pesos, luego de que hicieron un trato para adquirir un ¡Phone 8 y un ¡Phone 7 Plus, los cuales hasta la fecha no han llegado con los compradores, y que al parecer, según los entrevistados, nunca llegaran.

Tras comunicarse telefónicamente con Grupo Editorial La Verdad, Holguín explicó que hizo contacto con la presunta estafadora a finales del mes pasado, luego de observar en grupos de venta de Playa del Carmen que Yadira estaba ofertando los celulares ya mencionados, por lo que decidió mandarle un mensaje para tener mayor información.

La presunta estafadora le explicó que vendía desde el ¡Phone 5S hasta el ¡Phone 8, además de vender también el Galaxy S8, entre otros modelos de la marca, tanto en réplica como en originales, los cuales venían en diferentes colores y con un año de garantía, además de que el envío era gratis por medio de dos empresas de paquetería.

Para realizar la compra, Yadira les exigía un pago inicial de tres mil 500 pesos, y lo demás se podía pagar en 10 mensualidades de mil pesos, o bien, pagar nueve mil pesos en dos partes. ‘Luego de realizar el pago inicial y al no darme una guía de rastreo, desde allí inició el problema pues me empezó a poner trabas para entregarme el equipo’, dijo Holguín.

La entrevistada señaló que en reiteradas ocasiones le cambió el formato de pago, pues la presunta estafadora le indicaba que por cada cambio el envío se atrasaba, y ‘tras darle una solución a cada obstáculo, me pedía depósitos. El segundo fue de mil pesos, el tercero de tres mil y el cuarto de 500. A pesar de los depósitos, nunca me enviaron nada’.

‘Ante esta situación, opté por hablar con su jefe (de Yadira), el cual dijo que se llama Víctor Cataño. En una primera instancia me dijo que con ella debía resolver el asunto, y ya después hasta me insultaron y me amenazaron con proceder legalmente contra mí persona por difamación, ya que publiqué en los grupos de venta que eran estafadores’, señaló.

Diana Holguín dijo que intentó proceder legalmente contra ellos a través de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, pero al no proporcionar el nombre del local, que supuestamente está ubicado en Plaza Altabrisa, según los presuntos estafadores, la demanda no podía proceder, por lo que al acercarse a la Fiscalía de Yucatán, a través de familiares, le dijeron que sí podía proceder legalmente la denuncia, siempre y cuando esté presente con las pruebas.

Por su parte, Brandon Cabrera indicó que vivió la misma situación que Holguín, aunque él dijo que los presuntos estafadores lograron despojarlo de seis mil 300 pesos. Ante esta situación, ambos exhortaron a los yucatecos, así como personas de otras entidades, a estar alerta de estos presuntos defraudadores, quienes dicen tener su negocio en Plaza Altabrisa.