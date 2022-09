Espera Coparmex que obras federales no se queden en promesas

El gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador le apuesta el siguiente año a la culminación de sus megaproyectos, como el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas, sin embargo, muchas obras aledañas continúan siendo promesas que deben cumplirse, en beneficio del país y específicamente a la población yucateca, opinó la presidenta de la Coparmex Mérida, Beatriz Gómory Correa.

Beatriz Gómory Correa, presidenta de la Coparmex Mérida

¿Qué opinan sobre el proyecto de egresos para el 2023?

Desde Coparmex pensamos que temas como educación, salud y seguridad se están quedando rezagadas en el plan de egresos de la federación para el 2023, con el objetivo de priorizar las grandes obras que tiene el Gobierno de México, como lo es el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas.

¿Creen que se concluyan?

Esperemos que esas obras se concluyan y lleguen a buen término para que no sea solamente dinero desperdiciado, de nuestra parte hacemos votos a favor de la conclusión del Tren Maya, para que funcione y realmente detone la economía de la Península de Yucatán.

¿Le está quedando a deber el gobierno a Yucatán?

Pues Yucatán está incluído en uno de sus grandes proyectos, pero si hablamos de obra pública tenemos que admitir que en los últimos cuatro años cayó, ha hecho falta presupuesto para obra pública productiva.

¿Qué ha pasado con los otros proyectos alternos al Tren Maya?

Se habló de la ampliación del Puerto de Progreso y también de la instalación de dos plantas termoeléctricas de ciclo combinado, el Parque de La Plancha, todas esas son obras federales. Se anunciaron, ya pasaron cuatro años del gobierno y le quedan prácticamente dos al sexenio, pero siguen siendo pendientes.

¿Son puras promesas?

Hasta el momento son promesas, esperamos que se terminen de aquí a dos años, que no se queden en promesas, porque hemos tenido pláticas con el Secretario de Gobernación (Adán Augusto López) y nos dijo que ya está todo a punto de hacerse, pero esperamos que se concluyan porque no se ha visto, no hay ninguna piedra.

¿Cuál sería prioritario según su opinión?

Atender los temas de energía eléctrica, está el tema de las plantas y de traer más gas natural a la península, que ya se ha avanzado un poco, pero todavía falta, porque nuestro crecimiento en requerimiento de energía ha sido exponencial, por la cantidad de gente que cada vez viene a vivir a Yucatán y el avance en la industrialización del estado.

¿Y el asunto de la inflación?

Pues nosotros vislumbramos que va a seguir creciendo, poco y no se espera que se dispare, que esté en estos índices entre 8 y 9 por ciento, pero el año que viene debe ir bajando, porque este tema tiene mucho que ver con otros asuntos internacionales, como por ejemplo la guerra en Ucrania.

También te puede interesar: Coparmex Mérida organiza actividades para defender al INE

¿Cuál es su pronóstico para el 2023?

Yo tiendo a ser muy optimista, yo no creo que el 2023 vaya a ser un caos para la economía mexicana, sí hay muchas áreas de oportunidad, pero hay temas macroeconómicos que no andan tan mal, por ejemplo, el tipo de cambio entre el peso y el dólar, que se ha mantenido relativamente estable y en el caso de Yucatán está llegando mucha inversión extranjera.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Siguenos en nuestra cuenta de Instagram